Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

WÖRTH. „Uns geht es als Stadt lausig“, beschrieb Bürgermeister Dennis Nitsche die momentane wirtschaftliche Situation bei der Mitgliederversammlung der SPD, in der Ehrungen, Delegiertenwahlen und kommunalpolitische Themen auf der Tagesordnung standen.

Von 45 Millionen Euro Guthaben rutsche man in 22 Millionen Euro Defizite, die in den nächsten Jahren noch größer werden. Das liege am Gewerbesteueraufkommen beziehungsweise an den