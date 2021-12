Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung beschleunigt. Das überfordert manche Menschen, die nicht abgehängt werden dürfen.

Für viele Menschen gehört das Smartphone zum Leben dazu, es ist quasi immer dabei – in der Hosen- oder in der Handtasche. Für diese Personen ist es selbstverständlich, dass sie ihren Impfnachweis digital per QR-Code auf ihr Handy laden und sich auch ihren Nachweis über einen Corona-Schnelltest aus einem Testzentrum per E-Mail auf ihr Smartphone schicken lassen. Es gibt aber auch noch Menschen, für die diese digitale Welt fremd ist. Sie nicht zu verlieren und ihnen den verantwortungsvollen Umgang mit den digitalen Hilfsmitteln des Alltags zu vermitteln, ist ein Spagat und die Herausforderung unserer Zeit.