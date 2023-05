Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Hallo, bitte schalten Sie zuerst Ihr Mikrofon aus!“ So oder so ähnlich jedenfalls schallte es am Samstagabend aus dem Computer. Und damit ist klar, dass die Verbindung nach Steinweiler hergestellt und man in der „Träumerei“ als Teilnehmer zu Gast ist. Bei der ersten Steinweilerer Online-Weinprobe.

In der Sendezentrale dürfen sich am Samstag wegen der Corona-Vorschriften nur wenige Menschen aufhalten, und das noch auf Mindestdistanz. Den Link zur Zoom-Konferenz haben die Veranstalter