Die Ortsgemeinde hat am Sonntag, 7. Mai, im Museumshof ein Heimspiel. Es ist kein sportlicher Wettbewerb im Fußball, Volleyball oder beim Schießen, alles Sportarten, die in Rheinzabern ausgeübt werden, sondern eine Art gesellschaftlicher und gruppenbezogener Wettbewerb. Ausrichter ist SWR 1.

Der Radiosender ruft seit 20 Jahren Gemeinden in Rheinland-Pfalz dazu auf, um das begehrte Ortsschild mit der Aufschrift „SWR 1 Gemeinde“ zu spielen. Das vor rund 2000 Jahren gegründete Rheinzabern hat sich um die Spielshows in diesem Jahr beworben und wurde als einer von fünf ausgewählt.

Auf der SWR-1-Homepage ist zu lesen, wie das „Heimspiel“ ablaufen wird. Zu Beginn der Heimspiel-Woche, Dienstag, 2. Mai, werden der Ortsgemeinde und ihren Bürgern eine oder mehrere Aufgaben gestellt. Am Sonntag nach den Wettkampftagen, also am 7. Mai, wird von 13 bis 18 Uhr geschaut, ob die Aufgaben richtig gelöst wurden. Eingebettet wird die Auflösung in eine mehrstündige Live-Sendung, die von Hanns Lohmann und Frank Jenschar moderiert wird.

Ortshymne texten

Je mehr „Leute aus dem Ort mitmachen, desto schneller können die kleinen Herausforderungen gemeinsam gemeistert werden“, verheißt SWR 1. Eine der Aufgaben ist schon bekannt. Sie besteht darin, eine Ortshymne zu texten, auf eine vom Sender vorgegebene Melodie. Welche es ist, wird am 2. Mai bekannt gegeben. Die offene Probe mit möglichst vielen Sängern ist für Donnerstag, 4. Mai, 18 Uhr, in der Turnhalle geplant. Mit dabei sein wird der SWR-1-Musiker Peter Kühn. Der Spaß und das gemeinsame Miteinander sollen dabei im Vordergrund stehen. Und schließlich locke als Gewinn ja auch das exklusive gelbe Ortsschild.

Erste Interviews im Ort

In den vergangenen Tagen war das Radio-Team immer wieder im Ort unterwegs, um bekannte oder weniger bekannte Rheinzaberner zu interviewen. Themen waren dabei außergewöhnliche Hobbys, schöne Gärten und Anwesen oder ein besonderes ehrenamtliches Engagement. Auch örtliche Vereine und spielbegeisterte Bürger haben bereits erklärt, dass sie beim „Heimspiel“ mitwirken möchten.

Der Tag der Live-Sendung fällt in Rheinzabern mit dem kreisweiten Aktionstag „Radeln ins Museum“ zusammen. Daher muss niemand während der Live-Sendung hungrig und durstig bleiben, denn für die Verpflegung der Radler, Show-Teilnehmer und Zuschauer wird im Hof zwischen Rathaus und Terra-Sigillata-Museum gesorgt sein.

Wer ebenfalls für seine Heimatgemeinde antreten möchte, kann sich per E-Mail: info@rheinzabern.de oder telefonisch unter 07272 1098 melden. Neben Rheinzabern beteiligen sich dieses Jahr auch Nastätten, Rennerod, Winnweiler, Gau-Algesheim an dem Wettbewerb.