Auf den Friedhöfen in Bellheim und Rülzheim wurde Grabschmuck geklaut. „Haben diese Banden das nötig?“, fragt sich RHEINPFALZ-Leserin Hedwig Braun. Sie ist selbst vom Diebstahl auf dem Friedhof betroffen. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, wie die Behörden das Problem einschätzen.

Auf dem Elterngrab von Hedwig Braun, das sich auf dem Bellheimer Friedhof befindet, wurde eine Madonnenfigur aus Kupfer gestohlen. Der Wiederbeschaffungswert beträgt 3360 Euro. Braun sagt, dass die Diebe während des Festwochenendes das zweite Mal Grabschmuck auf dem Friedhof geklaut hätten. Was sie beim ersten Mal nicht erbeuten konnten, sei den Tätern beim zweiten Mal mit den entsprechenden Werkzeugen gelungen. Wertvoller Schmuck, wie Kreuze und Madonnenfiguren, seien gestohlen worden.

Der Zugang zum Friedhof sei für die Diebe einfach, gibt Braun zu bedenken. Man könne bis zum Friedhof vorfahren, das Diebesgut einladen und wieder verschwinden. Die Konsequenz für Hedwig Braun: Sie werde künftig keinen Grabschmuck mehr aufstellen, kündigt sie an. So wolle sie sich vor weiteren Diebstählen schützen. Diebstähle auf Friedhöfen seien ja kein neues Phänomen. Vor vielen Jahren seien deswegen die Friedhöfe abgeschlossen gewesen. Das halte sie auch heute wieder für eine gute Idee, sagt Braun. Allerdings würden die Täter wohl immer ein Schlupfloch finden. Braun fragt sich, was Gemeinde und Polizei unternehmen würden, um weitere Vorfälle zu verhindern. Sie sagt, habe bei beiden Diebstählen Strafanzeige gestellt.

Die Polizei teilt auf Anfrage mit, dass noch keine näheren Informationen vorlägen. Wahrscheinlich seien beide Vorfälle nachts passiert, da zumindest der Friedhof in Rülzheim relativ zentral liege. Ein Diebstahl am Tag würde auffallen. Da überwiegend Kupfer und Stahl geklaut wurde, werde das Diebesgut wahrscheinlich eingeschmolzen und verkauft, so die Polizei. Die Friedhofsdiebstähle seien kein regionales Phänomen. Bürger können sich nur schützen, indem sie keinen Grabschmuck auf ihre Gräber stellen oder diesen versichern lassen. Weitere Vorfälle in der Zukunft könne man nicht ausschließen, so die Polizei.

Der Bellheimer Ortsbürgermeister, Paul Gärtner, sagt, dass sich der zuständige Ausschuss nach der Konstituierung damit befassen werde ob, und wenn ja, welche Maßnahmen ergriffen werden können. Die Rülzheimer Verwaltung sagt auf Anfrage, man habe aktuell keine Maßnahmen geplant, da es sich bisher um einen Einzelfall gehandelt habe. Vor ein paar Jahren seien schon einmal kleinere Sachen gestohlen worden, allerdings nicht im großen Stil.