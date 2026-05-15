Unter einer verwahrlosten Ecke in Kandel hätte es viel zu entdecken gegeben. Doch Einblicke in eine nie eröffnete Gaststätte gab es nur einen kurzen Moment.

Über viele Jahre hatte der Schandfleck Besucher der Kandeler Innenstadt begrüßt. Ein verwahrlostes Grundstück mit tragischer Geschichte – zwei junge Männer waren bei einem Brand gestorben, die Ruine wurde Jahre später abgerissen –, eine überwucherte Fläche und das auch noch direkt am Eingang der Innenstadt.

Doch dieser Zustand ist Geschichte. Kandel hat mit dem großen Aufräumen begonnen. Das hat auch tatsächlich die ganze Stadt mitbekommen, weil es zeitlich einen Stromausfall gab und Gerüchte. An dem Ausfall waren die Bagger des Bauhofs aber komplett unschuldig, versicherte Bürgermeister Michael Gaudier. Und sie konnten entsprechend auch nichts dafür, dass nach dem Stromausfall die Ampeln bis zum Mittag des kommenden Tages nur hilflos blinkten, statt den Verkehr zu lenken.

Dabei gab es auch so Spannung genug. Denn wie es so ist, wenn man in verstaubten Winkeln stöbert: Im Gewölbekeller, unter dem Schandfleck gelegen, zugänglich von der Hauptstraße, stieß man auf eine Gaststätte, die tief im Dornröschenschlaf lag. Komplett eingerichtet, mit Theke und Einrichtung, schlummerte die verhinderte Einkehr vor sich hin. Da schon vor gut 20 Jahren Dinge wie Brandschutz ein Thema waren, hatte die Gaststätte nie geöffnet. Trotzdem fanden sich ein paar Schmankerln: Es reihten sich wohl Flaschen samt Inhalt auf, ein Haufen Münzen - eher von ideellem Wert - wurde gefunden ...

Doch bevor die Jäger der Lost Places den Gewölbekeller auf ihre Ausflugsliste setzen: Leider nein. Der Zauber ist schon wieder vorbei. Die Gaststätte wird für immer ruhen, wenn auch nicht mehr ganz so unberührt. Die Kellerdecke wurde ziemlich zügig eingeschlagen, denn so stabil war das Ganze wohl nicht mehr. Und negative Schlagzeilen hatte der Schandfleck über die Jahre schon genug produziert, weshalb man bei der Stadt lieber schnell handelte, als verletzte Jäger des verlorenen Schatzes melden zu müssen.

Nun soll an der Stelle also ein Platz entstehen, über dessen Namen in Kandel noch heftig diskutiert wird. Ganz so staatstragend wie „Platz der Demokratie“ - das war der erste Vorschlag – wird es wohl zumindest an dieser Stelle nicht. Aber wie wäre es mit Blick auf die Partnerstädte zum Beispiel mit Themen wie Europa, Völkerverständigung usw? Oder, eher mit Augenzwinkern: Der Platz der schlummernden Kneipe oder Dornröschens Trinkstube?