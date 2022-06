Ratsmitglieder sind keine Verwaltungsexperten. An falschen Formulierungen muss man sich nicht lange aufhängen.

Anfragen einzureichen und Anträge zu stellen ist das ureigene Recht der Ratsmitglieder. Genaueres regeln die Geschäftsordnungen, die man sich mit Zwei-Drittel-Mehrheit zu Beginn einer Wahlperiode gegeben hat. Nun sind Ortsgemeinderäte in aller Regel ehrenamtlich tätig, oft keine Verwaltungsexperten und achten hin und wieder nicht so sehr auf Formalitäten. Auch bei einem Antrag der SPD-Fraktion war dies der Fall.

Formales sollte der Sache willen in den Hintergrund treten. Wer einen Antrag stellt, will für seine Gemeinde etwas erreichen. So gesehen darf man den Wunsch der drei SPD-Ratsmitglieder nach Förderung von Photovoltaik-Anlagen als Schritt in die richtige Richtung betrachten. Dem neuen Antrag, den die SPD mit sachgerechter Formulierung vorlegen will, sollte der Rat denn auch beschließen.

Allerdings: Die Fraktion möchte, dass alle Wohn- und Gewerbe-Neubauten mit einer Anlage ausgestattet werden. Gezwungen werden sollte aber niemand, denn Bauherren haben schon heute mit vielen Vorschriften zu kämpfen, die am Ende auch die Baupreise in die Höhe treiben. Sinnvoll sind Photovoltaik-Anlagen bei Neubauten da, wo sie möglich und wirtschaftlich zumutbar sind.

Der Antrag der CDU-Fraktion auf Aufstellung eines Tempomessgeräts in der Hauptstraße wurde mit breiter Mehrheit beschlossen. Ohne großes Geplänkel. Und die Freie Wählergruppe erhielt Antwort auf ihre Fragen zum Verbrauchermarkt, auch wenn sie darauf hat warten müssen. Geduld ist manchmal nötig. Flotter kann es gehen, wenn Themen im Vorfeld mit Sachverständigen, etwa aus der Verwaltung, oder sogar über Fraktionsgrenzen hinweg besprochen werden.