Ein etwa 40 Jahre altes und beliebtes Bauwerk war längere Zeit von der Bildfläche verschwunden. Jetzt ist es wieder aufgetaucht – allerdings an anderer Stelle.

Seit Mitte der 1980er-Jahre zierte ein Brunnen den Vorplatz des Westheimer Bürgerhauses, das zur gleichen Zeit erbaut wurde. Viele Jahre war das Bauwerk ein Blickfang – und das kühle Nass, das aus gleich drei Ausläufen plätscherte, sorgte im Sommer stets für Erfrischung. 2018 verstummte plötzlich das Plätschern: Die Wasserzuführung war defekt. Eigentlich sollte der Brunnen repariert und dann wieder in Betrieb genommen werden. Allerdings hat die Verwaltung die Reparaturkosten im Jahr 2021 auf rund 15.000 Euro geschätzt. Nicht nur die Leitung hätte erneuert, sondern wegen neuer Hygiene-Richtlinien auch entsprechende Filtertechnik eingebaut werden müssen.

Im Juli 2021 hatte der Gemeinderat daher beschlossen, den Brunnen der hohen Kosten wegen nicht mehr zu reparieren. Allerdings sollte das Bauwerk in die geplante Umgestaltung des Bürgerhaus-Vorplatzes mit eingebunden werden. Das geschah jedoch nicht. Stattdessen wurde der Brunnen demontiert. Nicht bei allen Bürgern stieß dieses Handeln auf Verständnis.

Etwa vier Jahre lang war das Bauwerk verschwunden, laut Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) zwischengelagert im Bauhof. Seit Kurzem steht der Brunnen am Hofgraben im Wiesenweg, schräg gegenüber dem Dorfplatz. „Wir hatten schon länger überlegt, den Brunnen am Dorfplatz zu platzieren, damit er gesehen wird“, berichtet Grabau auf Nachfrage. Ihren Angaben zufolge haben Bauhof-Mitarbeiter den Brunnen mit Fundament dort installiert. Der Blickfang ist also wieder zurück. Wasser wird daraus aber auch am neuen Standort nicht fließen.