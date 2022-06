Wenn der Germersheimer Pfingstmarkt auf dem Messplatz seine Zelte aufschlägt, wird nach einer zweijährigen Zwangspause eine Tradition fortgesetzt, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Die Ahnen einer weltbekannten Artistenfamilie tanzten hier schon auf dem Seil.

In jenen Zeiten dienten Jahrmärkte nicht nur der Unterhaltung ihrer Besucher. Sie brachten auch Waren und Neuerungen unter das Volk, die für die Versorgung und die Bedürfnisse des täglichen Lebens notwendig waren. Da die Einnahmen vom „Standgeld“ der Stadt zustanden, waren diese im städtischen Haushalt fest eingeplant. Schon in früheren Zeiten kam es mitunter dazu, dass der Markt nicht veranstaltet werden konnte. 1707 beispielsweise – es herrschte gerade Krieg – musste man auf die gewohnten Standgelder, des Kaufhaus- und Wiegegeldes verzichten. Auch 1714 konnte der Pfingstmarkt nicht abgehalten werden, da in den Kriegswirren französische Truppen in und um Germersheim lagen, deren Präsenz ein unbeschwertes Volksfest unmöglich machte.

Rund hundert Jahre später hatte man die Standgebühren an einen Käufer versteigert, der dafür eine Pauschale entrichtete und die Gebühren nach einer vom Stadtrat erlassenen Gebührenordnung auf eigenes Risiko erhob. Da zum Pfingstmarkt auch Musik und Lustbarkeiten gehörten, finden sich in den Stadtrechnungen jener Jahre auch die Namen der umsatzorientierten Wirte, die über die Tage Tanzveranstaltungen in ihren Gasthöfen ausrichteten.

Wachsfigurenkabinett mit Promis

Genauere Nachrichten zum Marktangebot stammen aus dem Jahr 1837: In einem Artikel des in Germersheim erscheinenden „Wochenblatts“ werden Schuhmacher, Kappenmacher, Blecharbeiter und Kleiderhändler erwähnt, die „gute Geschäfte“ gemacht hatten. Der Unterhaltung diente ein Wachsfigurenkabinett, das die Prominenten der Zeit zeigte, ein Gehege mit einem „monströsen Ochsen“ und nicht zuletzt der „Circus der Equilibristen- und Kunstreitergesellschaft“.

Wenige Jahre später (1846) wurde der Pfingstmarkt vom Kirchenplatz in den Bereich des heutigen „Luitpoldplatzes“ verlegt. Dies war dem Wachstum der Stadt im Zeichen des Festungsbau geschuldet. Es brauchte nun einen zentral gelegenen Veranstaltungsort vor dem alten Stadttor, zwischen der Altstadt und der damaligen „Neustadt“. Hier gab zwei Jahre später die „Seiltänzergesellschaft des Franz Knie“ ihre Vorstellungen, wobei besonders der Ahne der später weltbekannten Artistenfamilie mit seinem „Schnellauf auf dem hohen Seile“ für Nervenkitzel sorgte.

Schlachtpartien in den Wirtshäusern

Wenige Monate vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs konnte der Pfingstmarkt noch einmal ungetrübt auf dem Luitpold- und dem Kirchenplatz gefeiert werden. Wie Ausgaben des „Germersheimer Wochenblatts“ aus jener Zeit belegen, zeigte das Kino in der Jakobstraße ein besonders vielseitiges Programm. Im „Saalbau“ konnte die Direktion des „Neuen Theaters“ mit Aufführungen der „Damen vom Maxim“ und des Stücks „Preciosa“ ausverkaufte Häuser verzeichnen. Die Wirtshäuser lockten mit Schlachtpartien, Münchener Bieren und Pfälzer Weinen Einwohner, Soldaten und auswärtige Besucher an.

Mit Kriegsende waren die Zeiten unbeschwerter Feste in der Stadt vorbei, die ihre vielköpfige Garnison samt ihrer Festungswerke eingebüßt hatte. Wirtschaftliche und politische Schwierigkeiten während der Zeit der französischen Besatzung bestimmten den Alltag, auch in Germersheim, wo der Redakteur des „Tagblattes“ im Mai 1923 nachdenklich notierte: „Die Zeit ist wahrlich nicht dazu angetan, lärmende Messen zu feiern ... und trotzdem regt sich so etwas wie Freude auf das bunte Treiben […] All die vielen Genüsse, die der Markt bietet, sind viel, viel teuerer wie ehedem. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine 200-fache Verteuerung zu verzeichnen“.

Biertaufe für den Ziegenbock

1935 veranstaltete man den Pfingstmarkt erstmals auf dem „Messplatz“, der in der Nähe der Stengelkaserne angelegt worden war – heute ist das damalige Gelände komplett überbaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte das Fest erst 1949 wieder auf und erlebte im Zeichen des „Wirtschaftswunders“ eine neue Blüte. Eine Attraktion in den 50er-Jahren war stets die Versteigerung eines Ziegenbocks zum Marktausklang. Neben Schaustellern, Fahrgeschäften und einem Festzelt mit Ochsenbraterei war zu Beginn der 50er-Jahre eine Ausstellung mit landwirtschaftlichen Maschinen zu sehen – ein Relikt aus früheren Zeiten und Indiz dafür, dass die Landwirtschaft damals noch eine größere Bedeutung hatte, bevor in den 60er-Jahren ein tiefgreifender Strukturwandel im Landkreis einsetzte. Zunehmend waren neben Buden und traditionellen Karussells auch neuzeitliche „Autoscooter“ präsent, die damals noch mit der ernst gemeinten, heute allenfalls belächelten Aufschrift: „Benutzung für Betrunkene und Unanständige verboten“ aufwarteten.

Dass Germersheim mittlerweile einen Fachbereich der Universität Mainz beherbergte, wurde 1953 am Pfingstdienstag besonders deutlich, als Studenten, die den Ziegenbock bei der Versteigerung gewonnen hatten, ihn bei einem „Studentenulk“ mit Bellheimer „Mai-Bock“ auf dem Königsplatz „tauften“ und dem Tier den Rest des Biers zu trinken gaben: Eine spontane Veranstaltung, die ihrerseits volksfestartige Züge annahm.

Dreibeiniger „aus Fleisch und Blut“

Unerwartet groß, auch von badischer Seite, war 1958 der Zuspruch zum Pfingstmarkt, der neben dem Messplatz auch vor dem Ludwigstor gefeiert wurde. Während Schiffschaukel, Berg- und Talbahn und Autoscooter vor allem die jüngeren Besucher in ihren Bann zogen, gab es auch Kuriositäten zu schauen wie etwa den „Menschen mit den drei Beinen aus Fleisch und Blut“. Im Festzelt spielte die Stadtkapelle auf und vor dem Ludwigstor gab es die neuesten Modelle von Land- und Waschmaschinen zu bestaunen. Händler brachten Teppiche und Geschirr unters Volk.

Mit der schrittweisen Bebauung des Messplatzes Mitte der 60er-Jahre musste der Pfingstmarkt verlegt werden: Zunächst auf die Fläche des später erst angelegten „Tournuser Platzes“, dann in den Bereich der „Orffstraße“ und der Berufsschule, schließlich in die Zufahrtsstraße zum Sportzentrum Wrede, von wo er 1987 auf den heutigen Messplatz weiterzog – nachdem das zwei Hektar große Gelände von der Stadt Germersheim für rund 1,4 Millionen D-Mark „marktgerecht“ angelegt worden war.