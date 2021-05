Als „Pfalzrunner“ lässt Alexander Zinser seine Follower in den sozialen Netzwerken an seinem Hobby, dem Laufen, teilhaben. Jetzt hat er ein neues Ziel vor Augen: Jeder Kilometer, den er im Sommer läuft, soll schwerkranken Kindern helfen.

Tennis, Leichtathletik und vor allem Volleyball – das waren seine Sportarten in der Jugend. Mit Laufen hatte Alexander Zinser bis vor drei Jahren wenig am Hut. Doch irgendwann fühlte er sich eingerostet, wollte fitter werden. „Dann bin ich einfach losgelaufen.“ Bei Sonnenaufgang. Bis heute liebt er es, früh morgens durch Wiesen und Felder von Weingarten zu rennen, den Kopf vor Tagesanbruch frei zu bekommen. „Ich gehe zur Haustür raus und bin auf meiner Laufstrecke“, erzählt der 44-Jährige. Um 5 Uhr morgens kam ihm auch die Idee für die Spendenaktion. „Wenn ich schon laufe, dann kann ich auch Gutes damit tun“, sagt Zinser.

Am Vorabend hatte er sich für die Lauf-weiter-Summer-Challenge im Internet angemeldet. Drei Monate lang sammeln die Teilnehmer so viele Kilometer wie möglich und laden sie hoch. Eigentlich geht es darum, sich im virtuellen Vergleich mit Anderen zu motivieren und sportlich durch den Sommer zu kommen. Zinser macht eine Spendenaktion daraus: Jeder Kilometer soll schwerkranken Kindern helfen. Pro Kilometer, die der Weingartener ab 21. Juni läuft, können Firmen und Privatleute einen Betrag spenden, der voll an das Kinderhospiz „Sterntaler“ in Dudenhofen geht. 2017 war Zinser als Besucher in der Einrichtung. „Mich hat nachhaltig beeindruckt, was dort geleistet wird“, sagt der Familienvater. Die Laufstrecken werden mit einer Tracking-App dokumentiert. 80 Firmen hat Zinser angeschrieben. Auch ein Pauschalbetrag könne gespendet werden.

Der Schweinehund knurrt nicht mehr

150 Kilometer möchte er in drei Monaten mindestens schaffen. Dafür trainiert er seit Monaten hart, nach Anleitung. Er nimmt an Online-Laufkursen teil, um sich zu motivieren und seine Ausdauer zu verbessern. „Ich bin ja eher Team Schnecke“, meint er lachend. „Und ich brauche Struktur.“ Sein wöchentlicher Trainingsplan enthält auch Kraft- und Stabilisationsübungen. „Seit ich die Laufkurse mache, knurrt Rüdiger nicht mehr vor der Haustür.“ So heißt sein innerer Schweinehund, den er vorher nicht immer überwinden konnte.

Vorübergehend aus der Laufbahn geworfen

Im vergangenen Jahr legte Alexander Zinser eine Pause ein. „Mit den letzten Parkruns hat’s mich völlig aus der Laufbahn geworfen“, erzählt er. Die Initiative Parkrun bietet weltweit jeden Samstag organisierte Fünf-Kilometer-Läufe an. Zinser hatte 2019 die Speyerer Gruppe mitbegründet. Seit der Corona-Pandemie sind die Läufe allerdings ausgesetzt. Auch beruflich war der Banker stark eingespannt. „Ich war abends einfach platt, hatte zu nichts mehr Bock.“ Zum Jahresende habe ihn eine Lauffreundin, mit der er auch schon Staffel-Marathons in Mannheim und Karlsruhe lief, „wachgerüttelt und zu einem Silvesterlauf angestachelt“. „Ich hab’ geschnauft wie ein Walross“, erzählt Zinser. Aber es hatte ihn wieder gepackt: Seit Januar schnürt er wieder mehrmals wöchentlich die Laufschuhe.

Den Spendenlauf geht er mit einem eigenen Profil als „Pfalzrunner“ in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook an. Am Freitagabend hat er „die Katze aus dem Sack“ gelassen und seinen Followern in einem Live-Stream mitgeteilt, was er die Wochen zuvor vorbereitet hat. Die Lauf-weiter-Challenge endet mit dem Herbstbeginn am 21. September. Zinser möchte vier Tage dranhängen. Denn am 25. September soll der offizielle jährliche „Sterntaler“-Spendenlauf stattfinden. „Das wäre der perfekte Abschluss für meine Aktion“, sagt der „Lauffluenzer“.

Info

Weitere Infos zur Spendenaktion per E-Mail an pfalzrunner-alex@gmx.de oder unter „Pfalzrunner Alex“ bei Facebook und Instagram.