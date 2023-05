Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer Stimmen hört und meint, dass sich die Straße in der Mitte aufklappt, muss zum Arzt oder läuft den „Badwater 135“ in Kalifornien. Michael Ohler vom TSV Kandel erzählt, wie es sich angefühlt hat auf den 135 Meilen in der Wüste und was seine Begleitcrew im Kofferraum hatte.

Michael Ohler vom TSV Kandel ist um den „Badwater 135“ reicher. Der 53-Jährige, der zur erweiterten Spitze der deutschen Ultraläufer gehört, bewältigte