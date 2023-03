Impfbusse fahren durch Rheinland-Pfalz und machen im März auch zweimal Station im Kreis Germersheim. Geimpft wird ohne Terminbuchung. Umgesetzt wird die Sonderimpfaktion vom Land mit dem Deutschen Roten Kreuz. Bürger können sich eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung verabreichen lassen. Personen ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 bis 18 Jahren dürfen mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. Impfwillige müssen ihren Personalausweis und, sofern vorhanden, ihren Impfausweis mitbringen. Die nächsten Stopps des Impfbusses im Landkreis Germersheim sind am Samstag, 18. März, 10 bis 17 Uhr, Maximiliancenter in Maximiliansau, Maximilianstraße 1 und am Mittwoch, 29. März, 10 bis 17 Uhr, am Turnerheim des TV 1890 Rheinzabern, An der Freizeitanlage, in Rheinzabern. Die Übersicht, wann der Impfbus wo hält, und Informationen unter anderem zu weiteren Impfangeboten finden Interessierte unter www.impfen.rlp.de/de/impfangebote/.