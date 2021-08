Der Landesimpfbus ist in der Südpfalz wieder unterwegs und bietet Schutzimpfungen ohne Terminvereinbarung an. Die aktuellen Termine sind: Donnerstag, 26. August, 8 bis 12 Uhr, Penny Markt in Jockgrim ( Buchstraße 13) und Donnerstag, 26. August, 14 bis 18 Uhr, Penny Markt in Berg (Mühlacker 2). Gewählt werden kann zwischen den drei Impfstoffen BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson.

Die Standorte und Zeiträume finden sich auch im Internet unter https://corona.rlp.de/de/impfbus/