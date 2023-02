Mobile Impfbusteams sind weiterhin in Rheinland-Pfalz unterwegs. Geimpft wird ohne Termin. Bürgerinnen und Bürger können sich eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung verabreichen lassen, auch junge Menschen ab 12 Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 bis 18 Jahren dürfen mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. Impfwillige müssen ihren Personalausweis und, sofern vorhanden, ihren Impfausweis mitbringen. Der nächste Stopp des Impfbusses im Landkreis Germersheim ist am Freitag, 24. Februar, von 10 bis 17 Uhr im Ziegeleimuseum, Untere Buchstraße 22A, 76751 Jockgrim.