La Mannschaft: „Mer halden immer widder zu eich“

Wenn man das Ergebnis der deutschen Elf beim EM-Auftakt mal beiseite lässt, spricht eigentlich alles für ein Sommermärchen: Die Inzidenzen im Keller, die Temperaturen oben, ein ganzes Land in Euphorie. Leinwände werden aufgebaut und Bedenken heruntergefahren. Nur eine Welle ist in Sicht: La Ola vor den TV-Bildschirmen. Vater, Mutter, Kind, Opa, Oma, Fußballfan oder nicht – bei Wettbewerben solchen Kalibers rücken alle im schwarz-rot-goldenen Freudentaumel zusammen. Zelebrieren mit viel Firlefanz das Wir-Gefühl, das so lange verwehrt blieb und Nationalstolz, den man sich sonst gern verkneift. Männer bedienen Grillzangen, Beamer und Zapfanlagen. Und natürlich ist jeder einzelne der beste Bundestrainer. Frauen, sonst eher eine Randgruppe in den Stadionrängen, dürfen ihren Senf dazugeben und unter Augenrollen ihrer bierseligen Gatten den schönsten „Man of the Match“ küren. Jubel, Trubel, kollektive Heiterkeit sind im EM-Sommer erlaubt. Hauptsache „mer halden zamme“ – mal wieder.

Der Tipp: Weiterverwenden statt wegwerfen

Wer offenen Auges durch die Straßen geht, sieht seit Monaten an allen möglichen und unmöglichen Stellen Alltagsmasken, die aus hinlänglich bekannten Gründen getragen werden müssen – zum Glück nicht mehr so oft –, auf dem Boden liegen. Achtlos weggeworfen oder vom Winde verweht. Andere führen sie einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Dass es noch einen Weg gibt, das hat der Redaktion nun eine „jahrzehntelang, treue Leserin“ mitgeteilt. Sie schreibt: „Generationsmäßig bin ich aus einer Zeit, als sparen, wiederverwenden, umorganisieren, zweckentfremden noch als völlig normal galt. Ohne dass wir dafür extra einen Begriff hatten!“ Folglich hat sie folgenden Tipp parat: „An den gebrauchten Masken jeweils beide Gummiteile abschneiden! Nun am ehemaligen Halteband einen Knoten rein. Somit ersetzt es jedes Haushaltsgummi, für alle erdenklichen Zwecke.“ Denn: „Es ist nur eine winzigkleine Aktion, dennoch finde ich sie (meine Familie sammelt akribisch jedes Halteband) in der aktuellen Zeit enorm sinnvoll.“ Und: „Vielleicht inspiriert es auch andere Leser. Weil einfach umzusetzen.“ Dem ist angesichts der Diskussion um Umweltverschmutzung und Rohstoffverbrauch nichts hinzuzufügen.

Die Lockerungen: Wieder mehr Termine

Mit dem schönen Sommerwetter gingen die Inzidenzen runter, kamen die Lockerungen, begann neues Leben. Die Geschäfte und Lokale füllen sich, Vereine können weitermachen, es gibt wieder Veranstaltungen, die von zahlreichen Leuten besucht werden dürfen. Und man kann sich – sicherheitshalber geimpft und/oder getestet – wieder mit Freunden treffen. Das neue Leben macht sich auch im Redaktionsalltag bemerkbar: Mehr Telefonate, mehr Gesprächstermine außer Haus, mehr Post von Organisationen/Veranstaltern. Es tut sich wieder etwas. Und das sieht man unter anderem auch immer öfter wieder der Terminrubrik „Zwischen Rhein und Reben“ in der „Germersheimer Rundschau“ an. In der sind zwar immer noch, aber deutlich weniger Absagen zu lesen als in den vergangenen Monaten. Reingucken lohnt sich.

Das Schreiben: „Warum schreibt das Baby?“

„Ja das Schreiben und das Lesen, ist nie mein Fach gewesen“, erklingt ein Lied im „Zigeunerbaron“, einer Operette von Johann Strauss (Sohn). Journalisten hingegen haben für beides ein Faible. Deshalb sind sie irgendwann zu dieser Zunft gestoßen. Und weil ihnen das Schreiben so viel Freude bereitet, möchten sie natürlich auch andere daran teilhaben lassen. Sei es, dass sie schöne und (für hoffentlich möglichst viele) lesenswerte Texte veröffentlichen oder sich wünschen, dass andere ebenfalls entdecken, wie viel Spaß man an diesem Metier haben kann und selbst zu schreiben beginnen – oder beides. Nun kann es dabei passieren, dass man sich auch einmal vertippt. Unter diesen Umständen ist es also gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass in diesem speziellen Fall hier sogar der Vater der Psychoanalyse, Siegmund Freud, seine Finger im Spiel hatte, als beim Fingerspiel auf der Tastatur Folgendes daneben gegangen ist (Aber ist es das wirklich?):

In einem Bericht über eine Mitarbeiterin der Kreisverwaltung, die unter anderem jungen Eltern Unterstützung vermittelt, war die Frage zu lesen: „Warum schreibt das Baby.“ Erst einen Satz weiter stockte der Lesefluss des Redakteurs, der den Text bearbeitete. „Wie war das?“ Also zurück, den Satz noch einmal gelesen. Und aus dem Zusammenhang wurde rasch klar, dass da ein „b“ zu viel stand. Auch aus (Druck-)Kostengründen wurde dieses dann entfernt. Ob man an der Stelle tatsächlich gespart hat in Anbetracht dieser Zeilen, darf im Nachhinein ernsthaft bezweifelt werden. Aber es war so schön.

Ein schönes Wochenende

Natascha Fischer und Michael Gottschalk