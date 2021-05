HATZENBÜHL/NEUPOTZ. Dies ist eine Erfolgsgeschichte, die viel mehr Nachahmer bräuchte. Eine Geschichte eines engagierten Mannes, die eines wachsenden Unternehmens, das geeignete Mitarbeiter sucht. Und die von Menschen, die aus der großen Not heraus zurück in ein glückliches Leben fanden.

Es war 2015. Mit der Flüchtlingswelle kamen in Neupotz 40 Migranten an. Emil Heid hatte gerade sein Amt als Bürgermeister aufgegeben, aber ihm war sofort klar, dass er etwas tun muss, um die Flüchtlinge zu integrieren und so, wie er heute sagt, „Unfrieden im Ort zu vermeiden“. Dabei ging der ehemalige Betriebsrat und CDU-Politiker ausgerechnet nach dem von SPD-Kanzler Gerhard Schröder proklamierten „Fördern und Fordern“-Prinzip vor. Heid organisierte mit seinem Team im Ort die Unterbringung, Sprachkurse, Mitgliedschaften in Sportvereinen für die Geflüchteten. Und er übernahm sogar die Vormundschaft des damals noch minderjährigen Nebay Gurga. Er kontrollierte die Unterkünfte auf Sauberkeit und erklärte den in Neupotz Gestrandeten immer und immer wieder: „Wenn ihr Arbeit habt und dem Staat nicht zur Last fallt, dann habt ihr gute Chancen, hier bleiben zu dürfen.“

Heid erzählt, dass nicht alle von seinem Einsatz angetan waren: „Fünf ,Schlitzohre’, waren einfach weg, als ich sie immer aus dem Bett holte und antrieb.“ Gurga ärgert sich darüber, sieht letztlich auch seinen Ruf beschädigt: „Ich verstehe diese Leute nicht, wenn sie hierherkommen und nicht arbeiten wollen.“ Einer, sagt Heid, sei wieder nach Syrien zurück, die restlichen Flüchtlinge seien geblieben, lebten inzwischen alle in eigenen Wohnungen – auch Gurga, der heute als 21-Jähriger weitestgehend auf eigenen Beinen stehe.

Nacht- und Nebel-Aktion

Gurga habe er, Heid, damals aus Halle in einer Art Nacht-und-Nebel-Aktion in die Südpfalz zu seinem Bruder geholt, der schon hier war. Dabei seien ihm die guten Verbindungen zu den hiesigen Ämtern hilfreich gewesen. Heid, selbst begeisterter Radfahrer, brachte Gurga zum Radfahrverein in Neupotz, andere, wie den heutigen Rülzheimer Verbandsligaspieler Modeste Nganamodei, zum Fußballverein. Und er suchte Arbeit für die Männer.

Hier kommt die Hatzenbühler Firma HGGS Laser Cut ins Spiel, zu der Heil gute Beziehungen hat. Geschäftsführer Manfred Gehrlein zeigte sich offen für die Anstellung der Flüchtlinge. Schließlich suchte der heute etwa 130 Mitarbeiter große Betrieb immer wieder vergeblich Fachkräfte und Produktionshelfer, die sowohl einfache als auch komplexe Tätigkeiten an den hoch komplizierten Maschinen ausführen können. Der deutsche Arbeitsmarkt gibt wenig her: „Wir haben Vollbeschäftigung. Fach-, Hilfs- und Leiharbeiter sind immer noch Mangelware“, sagt Gehrlein, der in den Flüchtlingen einen absoluten Gewinn für sein Unternehmen sieht.

Kein Tariflohn

Nganamodei sei der erste gewesen, erzählt Gehrlein. Der habe mit ganz einfachen Arbeiten, dem Waschen von ölverschmierten Teilen, begonnen, arbeite heute an einer hochkomplexen 3D-Laserschneidemaschine. „Als sie zu uns kamen, sprachen sie alle schon gut deutsch. Es gab keine Probleme“, versichert Gehrlein, der auch von sich weist, Asylsuchende als billige Arbeitskräfte zu sehen: „Sie bekommen, was die Deutschen auch bekommen.“ Wenngleich keinen Tariflohn, räumt der Mitinhaber des inzwischen zehn Flüchtlinge beschäftigenden Betriebes ein.

Wie Gurga kam auch der 40-jährige Ibrahim Saidali aus Eritrea über Libyen und das Meer nach Europa. 15 Jahre unterlag er in seiner Heimat der Zwangsverpflichtung im Militär: ohne Rechte, ohne Lohn, ohne Privatleben, nur mit einer Kalaschnikow und dauerhaftem Drill. Auch dem minderjährigen Gurga drohte dieses Szenario. Deshalb gingen sie das hohe Risiko ein.

„Leben und arbeiten“

„Wir wollten leben und arbeiten“, sagt Gurga zu seinen Hoffnungen, mit denen er hier ankam. Er absolviert eine Ausbildung zum Anlagen- und Maschinenführer. Zu schaffen machen ihm in der Prüfung die theoretischen Anteile mit fachfremden Fragen. Gehrlein hofft, dass sein Azubi die Prüfung dennoch meistert: „Dann stehen ihm alle Türen offen. Aber auch falls er die Prüfung nicht schafft, kann er bei uns bleiben“, versichert der Chef. Im praktischen Teil habe Gurga auch seine Prüfer schon vollauf überzeugt.

Was für die beiden das Schönste an Deutschland ist? „Dass man hier nach der Schule arbeiten kann. Das ist das Wichtigste.“ Rassismus und Fremdenhass seien ihm hier noch nie begegnet, sagt Gurga. Religiöse Konflikte, die ihre Landsleute oft gewalttätig austragen, seien zwischen ihnen gar kein Thema, obwohl der eine Christ, der andere Muslim sei, unterstreichen beide. Der Führerschein ist ein Ziel. Saidali ist schon dabei, Gurga, will ihn auch noch machen. Momentan fahren beide täglich mit dem Rad zur Arbeit.

Angst wegen Aufenthaltsstatus

Eine Angst begleitet sie wie Unternehmer Gehrlein: der Aufenthaltsstatus. „Bei Modeste musste der immer halbjährlich verlängert werden, erst nach fünf Jahren bekam er ein nun dauerhaftes Bleiberecht“, informiert der Geschäftsführer über den Zentralafrikaner. Bei den Eritreern Gurga und Saidali sei das noch nicht abschließend geklärt: „Für mich ist das nicht nachvollziehbar, denn sie liegen ja keinem auf der Tasche, sondern zahlen ja sogar schon Steuern“, kritisiert Gehrlein die hier geltenden Regeln massiv. Deshalb geht Heid davon aus, dass die beiden auch bleiben dürfen. Die Angst ist dennoch aktuell noch da – neben dem Wunsch Saidalis, dass seine Frau, die derzeit noch im Flüchtlingslager in Afrika festsitzt, möglichst bald auch hier ankommt.

Ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung, eine eigene Familie, das sind die Wünsche der beiden. Saidali sucht derzeit eine Bleibe, weil er wegen Eigenbedarf des Besitzers aus seiner derzeitigen ausziehen muss. Gehrlein würde sogar für seinen Mitarbeiter bürgen – nach dieser Erfolgsgeschichte; für Menschen, für ein Unternehmen, für Deutschland.