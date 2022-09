Im Elsass sind innerhalb einer Woche zwei für ihre besonderen Geschmackserlebnisse bekannte Männer verstorben. Am 30. August verstarb im Alter von 60 Jahren der Confiseur Laurent Stoffel, Vorstandsvorsitzender der Schokoladenfabrik Daniel Stoffel in Haguenau. Zwei Tage später, am 1. September, starb der ehemalige Chef des Straßburger Restaurants Kammerzell Guy-Pierre Baumann im Alter von 82 Jahren.

Als der 1940 im Sundgau geborene Guy-Pierre Baumann nach seiner Ausbildung zum Koch im Jahre 1958 das Elsass verließ, um in Paris Karriere zu machen, dachte niemand, dass er einmal das direkt neben dem Straßburger Münster gelegene Restaurant Kammerzell übernehmen wird. Es war der ehemalige Straßburger Bürgermeister Pierre Pflimlin, der ihn im Jahre 1986 überzeugen konnte, wieder in die Heimat zurückzukehren und das Kammerzell zu übernehmen. Guy-Pierre Baumann nahm an, kam jedoch nicht allein, sondern mit einem ganz ausgefallenen Rezept, das bei seiner Kreation Ende der 1960er Jahre eine Revolution ausgelöst hatte. Er hatte das Sauerkraut mit Edelfischen kreiert, heute eine Spezialität im Kammerzell, ja sogar in ganz Frankreich. Der begnadete Chefkoch leitete das Kammerzell von 1987 bis 2009. Eine Gedenkfeier fand am vergangenen Mittwoch in der Straßburger Innenstadt vor dem Hause Kammerzell statt.

Laurent Stoffel leitete die über die Region hinaus bekannte Schokoladenfabrik in der zweiten Generation. Unter seiner Leitung wurden die Produktionsstätte in Haguenau vergrößert und zwei neue Geschäfte in Ribeauvillé sowie in Reichstett-Mundolsheim eröffnet. Auch die Einführung des Online-Verkaufs seiner auserlesenen Schokoladenkreationen ist Laurent Stoffel zu verdanken. Die Beerdigung fand am vergangenen Dienstag in der St. Nicolas Kirche in Haguenau statt.