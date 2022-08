„Bienwald, Tiere und Landschaft“ ist der Titel einer Fotoausstellung, die vom Samstag, 6. bis Dienstag, 16. August, im Rathaus, Dorfbrunnenstraße 28, zu sehen sein wird. Gezeigt werden Fotoaufnahmen von Joachim Braun, Rosi Lauber und Günter Niederer - alle leben in Büchelberg. Die Vernissage mit Ortsvorsteherin Stefanie Gerstner ist am Freitag, 5. August, 20 Uhr im Laurentiushof. Esra Schäfer sorgt für die Musik. Danach sind die Fotografien zu folgenden Zeiten zu sehen: Samstag, 6. August von 18 bis 20 Uhr, Sonntag, 7. August von 16 bis 18 Uhr, Kerwesamstag, 13. August, 18 bis 20 Uhr, Kerwesonntag, 14. August, 15 bis 20 Uhr und am Kerwemontag, 15. August von 18 bis 20 Uhr.