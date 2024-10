Die Schlossbaupläne gedeihen weiter und werden umgesetzt. Man weiß zwar nicht wie das ehemalige Schloss Friedrichsbühl ausgesehen hat, belegt ist jedoch, dass für dessen Garten ein Gärtner beschäftigt wurde. Ob der nun aber Paul hieß?

Die Planungen laufen ja schon länger: Bald sollen sich die Bellheimerinnen und Bellheimer Schlossdamen und -herren nennen können. So soll im Wald beim Bierdorf das einstige Renaissance-Schloss Friedrichsbühl neu errichtet werden, das im Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) zerstört wurde. Ein kompletter Neubau ist, wohl nicht zuletzt aus Kostengründen, allerdings nicht geplant. Vielmehr soll nur der einstige Torbogen zu der um 1550 errichteten herrschaftlichen Behausung Kurfürst Friedrich II., das Original steht im Historischen Museum der Pfalz in Speyer, aus Holz nachgebildet und das Schloss dann mit der erforderlichen Technik ausgestatteten, Smartphone zum Beispiel, Interessierten virtuell zugänglich gemacht werden.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab der mit dem Vorhaben beauftragte Kilian Kunz vom K2 Fachbüro für Kommunikation und Design einen Überblick über den Stand der Dinge: Ja, es gab ein Schloss, sagte er. Aber wie es aussah, aus- und eingerichtet war, ist unklar. „Es gibt nur vage Hinweise darauf, wie es ausgesehen haben könnte.“ Und auf diese stützt Kunz die von ihm und dem Kulturvereinsvorsitzenden Rainer Becki erstellte aber noch nicht ganz fertige Rekonstruktion des von einem künstlichen Wassergraben umgebenen Schlosses, die er an die Wand projizierte. Die Schlossmauern sollen aus Ziegelsteinen gebaut worden sein – es gab schließlich zahlreiche Ziegeleien in der Region – und die Decken aus Sandstein. Von Bürgern hat Kunz erfahren, dass einige der alten Schlossbausteine in Bellheimer Gebäuden verbaut sind.

„Der einzige belegte Angestellte war ein Gärtner“, fährt Kunz mit seinen Ausführungen fort, als plötzlich eine Stimme im Sitzungssaal ruft: „Paul!?“ Der schmunzelnde Ortsbürgermeister Paul Gärtner erwidert bierernst: „Ich könnte es euch sagen, wie’s war.“ Eine Behauptung, die laute Heiterkeit auslöste, aber einfach so im Raum stehen blieb, ohne untermauert zu werden. Schade eigentlich.

Samen könnten Geschichte erzählen

Wie es um den Garten bestellt gewesen sein könnte, führt stattdessen Kilian Kunz weiter aus. Demnach war der Garten mutmaßlich zur Versorgung der Schlossbewohner angelegt worden und überwiegend ein Nutzgarten mit Obst und Gemüse. Ein inzwischen verstorbener Biologe habe vor Jahren die Idee gehabt, am einstigen Standort des Schlosses nach Samen zu graben, die sich in der Erde über Jahrhunderte erhalten könnten. Auf diese Weise könne man konkrete Rückschlüsse auf die einstige Bepflanzung des Schlossgartens ziehen. Ob diese Idee umgesetzt wird, ist laut Kunz aber noch völlig offen.

Vom Rat einstimmig beschlossene Sache hingegen ist, das virtuelle Schlossbau-Projekt fortzuführen. Es soll mit etwa 55.000 Euro zu Buche schlagen, wovon das Land rund 41.000 Euro bezahlt. Also deutlich günstiger als ein echter 1:1-Nachbau.

Ein schönes Wochenende