An allen vier Adventsonntagen vor Weihnachten ist – nach derzeitiger Planung – die große Modellbahnanlage im Zeughaus der Festung Germersheim jeweils zwischen 14 und 18 Uhr in Betrieb. Beginn der vorweihnachtlichen Fahrtage ist am 28. November, fortgesetzt werden sie am 5., 12. und 19. Dezember. Am 5. Dezember ist auch der Nikolaus da mit einer Überraschung für kleine Modellbahnfans.

Rund 800 Meter lang ist die Fahrstrecke, die die kleinen Züge im Zeughaus durch Tunnel, über Brücken, durch Wiesen, Wald und Städte rollen. Züge, Häuser, Autos und Bäume sind im Maßstab 1:87 verkleinert. Neben vielen Fantasiegebäuden kann man auf der Modellbahn auch Nachbildungen markanter Bauwerke aus der Pfalz bewundern – etwa das Hambacher Schloss, die Burg Trifels oder der Germersheimer Wasserturm.

Der Zugang zur Modellbahnausstellung ist im rechten Seitenflügel des Gebäudes in der Zeughausstraße möglich. Zum Betreten der Räume gelten die 2-G-Regel, die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie Kontaktdatenerfassung und das Abstandsgebot.

Infos



Weitere Informationen zur Modellbahn und eine Bildergalerie finden sich im Internet auf www.modellbahn-germersheim.de. Dort werden gegebenenfalls auch aktuelle Änderungen wegen der Coronalage eingestellt, teilten die Veranstalter mit.