Der Deko-Händler Depot, der auch eine Filiale im Germersheimer Fachmarktzentrum in der Innenstadt unterhält, hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung beantragt. Nach Auskunft des Amtsgerichts Aschaffenburg wurde ein Schutzschirmverfahren für das fränkische Einzelhandelsunternehmen Gries Deco Company GmbH bewilligt. Es seien ein vorläufiger Sachwalter und ein vorläufiger Gläubigerausschuss bewilligt worden. Nach Unternehmensangaben soll der Geschäftsbetrieb uneingeschränkt weiterlaufen. Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten in Deutschland seien bis September gesichert. Spätestens zum Jahreswechsel soll ein Plan zur Neuausrichtung des Unternehmens vorliegen, teilte dieses mit. Die Germersheimer Filiale war am Dienstag geöffnet, der Betrieb lief normal.