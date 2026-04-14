Der Denkmalschutz ist aus dem Ruder gelaufen. Das Land muss ihn reformieren. Nur Mut: Das kostet (fast) nichts.

Die Kirche hat längst die Konsequenzen gezogen: Das Bistum Speyer zählte früher 355 Pfarreien, seit 2015 sind es noch 70 Großpfarreien. Der Plan für die Zukunft: Neun Pfarreien, jede so groß wie der Landkreis. Die Zahl der Pfarrer geht fast noch schneller zurück als die der Gläubigen. Viele der insgesamt rund 470 Kirchen im Bistum Speyer werden dann einfach nicht mehr gebraucht. Aber 376 von ihnen stehen unter Denkmalschutz. Das sind die Fakten.

Vergleichsweise wolkig sind die Vorschläge der Denkmalschützer für eine künftige Nutzung: Orte für Konzerte und Lesungen fehlen in Wörth nun wirklich nicht. Und die Umwandlung einer Kirche in ein Museum, in Büroräume oder in einer Kletterhalle ist allenfalls vereinzelt möglich.

Das alles wirkt ärgerlich weltfremd und klingt beispielsweise in einem Schreiben der Untere Denkmalbehörde (Kreisverwaltung) nach Textbaustein. Da rutscht Wörth nämlich kurzerhand ins Bistum Trier ... Es wird Zeit, dass auch das Land die Konsequenzen zieht: Der Denkmalschutz muss reformiert werden, sonst prägen bald bröckelnde Ruinen die Dorfkerne. Diese Reform kostet (fast) nichts. Es braucht neben dem Willen und Mut vor allem einen Rotstift, um Einträge auf der Denkmalliste zu streichen.

Der Qualität des Denkmalschutzes muss das auf lange Sicht übrigens gar nicht schaden: offenkundig fehlt derzeit der Blick dafür, was in größeren Zusammenhängen wichtig ist. Dass St. Ägidius für Altwörth irgendwie wichtig war, kann jedenfalls keine Begründung sein, eine sinnvolle Nutzung des Geländes in der Zukunft zu verhindern. Zumal nur wenige Kilometer entfernt in Kandel eine offenbar mindestens genauso wertvolle, also vergleichbare Betonkirche steht.