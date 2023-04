Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Knapp 30.000 Menschen im Kreis waren von der Pandemie in vielerlei Hinsicht besonders betroffen: Frauen und Männer mit Migrationshintergrund. Ziya Yüksel vom Beirat für Migration und Integration erklärt, warum die Impfkampagne in den sozialen Medien so wichtig ist.

16.000 Menschen mit ausländischem Pass leben im Landkreis, dazu kommen 14.000 Kreisbürger mit Migrationshintergrund – das sind gut 30.000 Frauen und Männer, die von der Pandemie