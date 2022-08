Eine bunt gemischte und sehr interessierte Gruppe von RHEINPFALZ-Lesern und Leserinnen war am Montagnachmittag im Wald unterwegs. Förster Volker Westermann leitete den Spaziergang, der zeigte, welche Spuren der Klimawandel in den heimischen Wäldern bereits angerichtet hat.

Auch Laien bleiben die enormen Schäden beim Waldspaziergang mittlerweile nicht mehr verborgen: Alles ist trocken, die Bäume ragen nackt in die Höhe. „Wenn nix passiert, haben wir ein riesengroßes Problem“, fasst Förster Westermann zusammen. 2020 war das wärmste Jahr, seit es Aufzeichnungen gibt, doch die Misere begann schon früher.

„Hier war 2018 noch ein geschlossener Wald, jetzt sehen Sie die Lücken“, verdeutlich Westermann an einer prägnanten Stelle im Wald. Die Gruppe stimmt zu aber was kann man tun? Neue Bäume zu pflanzen mache momentan kaum Sinn, da alles vertrocknet. Viele Gedanken macht sich die Gruppe zum Thema der Baumwahl bei einer Aufforstung: An einem schönen Fleck, der von einem dichten Dach aus Eichenblättern überschattet ist, wird das Dilemma deutlich. „1985 wurde diese gesamte Fläche mit nordamerikanischen Roteichen aufgeforstet. Es zeigt sich nun, dass diese mit der Hitze bei uns besser zurechtkommen als heimische Baumarten“, erklärt der Förster. Jedoch wolle man natürlich nicht auf die heimischen Bäume verzichten.

Man habe in der Waldwirtschaft natürlich die Hoffnung und den Wunsch, auch heimische Baumarten durchzubringen. „Das funktioniert aber nicht wenn wir ein Klima haben, wie in Italien.“

Teufelszeug Kermesbeere

Die Herausforderung der Waldwirtschaft wird auch an der stark verbreiteten Kermesbeere deutlich. „Warum hat man das nicht rechtzeitig eingedämmt?“, lautet die Frage. Als die Pflanze auftauchte, konnte man die enorme Ausbreitung nicht abschätzen. Gegen das „Teufelszeug“ helfe nur das Ausgraben samt Wurzel - ein mittlerweile schier unmögliches Unterfangen.

Volker Westermann führt durch den Wald. Foto: bja

Es gibt jedoch auch vitale Bäume zu sehen. Unter einer imposanten Buche, Westermann nennt sie einen „Hoffnungsbaum“, macht die Gruppe Halt. Der Stamm ist von einem Pilz gezeichnet, zudem hat der Specht mehrere Löcher hinein gehauen. „Dem Baum macht das nix, das ist der Vorteil der heimischen Baumart. Andere wären da längst eingegangen“, so der Förster. Es beginnt eine Diskussion über den Zustand des Waldes und um den Klimawandel generell. Was kann jeder Einzelne tun? Inwieweit steht die Politik in der Verantwortung? Es ist ein kompliziertes und vielschichtiges Thema, dass die Gruppe umtreibt - vor allem mit Blick auf die jüngeren Generationen.