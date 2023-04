Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mario Marchetti ist als letzter noch lebender Teilnehmer an der Rheinüberquerung am 2. April 1945 ein Zeitzeuge. Der ehemalige Soldat erinnert sich an Schlafmangel, Hunger, Not und viele Tote.

Mario Marchetti aus Bar-le-Duc war einer der französischen Soldaten, die am 2. April 1945 bei Leimersheim den Rhein überquerten. Der 97-Jährige erinnert sich heute noch sehr gut an die Ereignisse