Drei Monate haben wir täglich in Telefonkonferenzen über die aktuellen Ergebnisse aus Lesewert beraten. Inzwischen werden die Erkenntnisse aus der Leser-Befragung nach und nach im Redaktionsalltag umgesetzt. Doch die größte Veränderung kam über Nacht.

Gerade eben ist eine Frage unbeantwortet geblieben, direkt am Anfang des Artikels, einfach so. Nein, natürlich nicht einfach so: Wir haben gelernt, dass unsere Leser anspruchsvoll sind. Wenn wir wollen, dass unsere Texte gelesen werden, dann müssen wir die Leser auch neugierig machen. Dazu nutzen wir gerne ein Stilmittel, das Neudeutsch als „Cliffhanger“ bezeichnet wird. Wir müssen also ein bisschen etwas verraten, aber noch nicht zu viel. Dass schon mit einem vergleichsweise kleinen Kniff ein Text viel spannender sein kann, haben wir in den drei Monaten der Leserbefragung gelernt.

Allerdings soll ein Artikel auch nichts versprechen, was er nicht halten kann. Daher zunächst zur offensichtlichsten Veränderung. Diese kam Anfang Mai und sie kam – zumindest für die Leser – tatsächlich über Nacht: Die „Germersheimer Rundschau“ steht seitdem für die RHEINPFALZ-Leser im Landkreis Germersheim ganz vorne im „Pfälzer Tageblatt“. Die Seiten für Landau und die Südliche Weinstraße folgen dahinter. Der Effekt war direkt messbar: Die Leser aus Germersheim widmeten der neuen Seite 1, die jetzt aus ihrem eigenen Landkreis stammte, deutlich mehr Aufmerksamkeit als zuvor, als die Seite noch weiter hinten im Blatt gedruckt wurde. Auch die Rückmeldungen, die die Redaktion erreichten, waren fast durchgehend positiv. Zumal an Inhalten ja nichts verloren gegangen ist – sie sind nun am Rhein und an der Weinstraße nur unterschiedlich sortiert.

Ein weiteres sichtbares Ergebnis: Wir haben gelernt, dass unsere Leser es schätzen, wenn wir relevante Themen kontrovers diskutieren und eine klare Meinung äußern. Also wollen wir auch mehr Kommentare anbieten, die auf der Seite stets durch ihre blaue Farbe herausstechen.

Immer wieder blicken wir zurück in die Geschichte und das kommt offensichtlich gut an: Historische Bilder sind ein attraktiver Blickfang. Und ein eher atmosphärisch als nachrichtlich gehaltener Text, vielleicht sogar ein Augenzeugenbericht, wird gerne gelesen. Das gilt auch für Reportagen und Features. Dabei darf ein Artikel durchaus etwas länger sein, Hauptsache, er ist mitreißend und fängt die Stimmung vor Ort ein.

Doch die vergangenen Monate haben auch gezeigt, wie wichtig klare Fakten sind. Gerade während der Ausnahmesituation der Corona-Pandemie haben die Leser in unserer Ausgabe Nachrichten, Einordnungen und Hintergründe gesucht. Sachliche Aufklärung über die Situation vor Ort, nüchterne Erläuterungen für ein Thema, das wohl niemanden kalt gelassen hat.

Auch für die Redaktion war die Situation eine Herausforderung. Wochenlang haben wir nicht gemeinsam in der Redaktion, sondern verteilt auf Homeoffices und getrennte Arbeitsplätze an der „Germersheimer Rundschau“ gearbeitet. Doch durch Lesewert sind wir ausgerechnet in einer Zeit, in der es darum geht, stets den richtigen Abstand zu wahren, unseren Lesern ein Stück näher gekommen.