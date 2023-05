Eine Abba-Hymne für Rheinzabern und ein neues Ortsschild sind das Ergebnis eines vergnüglichen Nachmittags.

„Heute ist der Augenblick, wir leben im Herzen der Pfalz, wer kann dir widerstehn, Rheinzabern – du bist wunderschön!“ schmetterten am Sonntagnachmittag ein stimmgewaltiger Chor und gleich eine ganze Band im Museumshof. Dort traten zwischen 13 bis 17 Uhr die Ortsgemeinde und unzählige engagierte Bürger zum Heimspiel an, einem Wettbewerb, der in den Sommermonaten vom Radiosender SWR1 ausgerichtet wird. Dabei geht es darum, dass die Einwohner alle die von den Machern der Sendung gestellte Aufgaben erfüllen, was in Rheinzabern mit Leichtigkeit und Feuereifer gelang. Als Gewinn gibt es dann ein leuchtend gelbes Ortsschild mit dem Aufdruck „SWR1-Gemeinde“.

Seit Wochen vorbereitet

Schon vor Wochen, als Rheinzabern sich erfolgreich um eine Teilnahme für das „Heimspiel“ beworben hatte, starteten im Hintergrund die Vorbereitungen. Vereine und Bürger konnten animiert werden, bei dem Spaß für das ganze Dorf mitzuwirken. Da die Live-Radiosendung just auf den Tag „Radeln ins Museum“ fiel, brachte sich auch neben weiteren Vereinen der Terra-Sigillata-Museums-Verein stark mit ein.

Der Wettbewerb startete im Grunde schon dienstags nach dem 1. Mai, denn an diesem Tag wurde im Radio bekanntgegeben, auf welche Hit-Melodie eine Dorf-Hymne auf Rheinzabern geschrieben werde musste. Es war „Dancing Queen“ von Abba, und im Text mussten zwingend die drei Worte „Sonne, Hitparade, Marmorkuchen“ enthalten sein. Ein siebenköpfiges Texter-Team setzte sich sofort zusammen, schrieb einen eingängigen Text, und bereits am Donnerstag fand eine Probe mit mindestens 60 Sängern, vom Kind bis zum langjährigen Chorsänger, und erfahrenen Musikern statt.

Weitere Aufgabe für den Ort

Sonntags, noch strahlte die Sonne von einem fast wolkenlosen Himmel mit den Besuchern im Museumshof und den Moderatoren des SWR1 um die Wette, startete das Event kurz nach 13 Uhr. Hanns Lohmann und Frank Jenschar, natürlich ebenfalls in gelbem T-Shirt, moderierten souverän, locker und hautnah beim Publikum die Live-Sendung. Gleich zu Beginn verkündeten sie eine weitere Aufgabe für den Ort, das sogenannte „Außenspiel“. Es nahm direkt Bezug auf die römische Geschichte Rheinzaberns, denn bis um 17 Uhr sollten „sich mindestens fünf Leute aus Rheinzabern als Römer aus der Antike verkleiden und mit einem Tontopf vor der Bühne erscheinen“.

Derweil erzählten die Moderatoren den Hörern im Hof und am Radio Wissenswertes über die südpfälzische Gemeinde, interviewten Bürger zu interessanten Themen, selbst der „Anneresl“, eine Weihnachtsfigur, hatte für das „Heimspiel“ seine Sommerpause unterbrochen und war zum Fest gekommen. Jenschar und Lohmann gaben den jeweils aktuellen Spielstand beim Fußballspiel Nürnberg – FCK durch und durften sich selbst einer ungewöhnlichen Aufgabe stellen.

Mülltonnen-Rennen

Die resultierte aus einer Geschichte, die sich seit Jahren regelmäßig am Ende des Rheinzammer Marktes zuträgt. Es ist die Tradition des „Mülltonnenrennens“. Im Pfarrgarten hinter dem Museum traten die beiden Radio-Moderatoren schließlich selbst mit einer Tonne gegen ein Rheinzaberner Gespann an, Lohmann saß in der Tonne, Jenschar schob, unterstützt durch einen starken Mann aus dem Ort. Trotz eines Gewitterschauers gab es bei den Zuschauern viel zu lachen, doch die beiden Moderatoren schworen sich, nie mehr an solch einem Rennen teilzunehmen.

Absoluter Höhepunkt des Radio-Spektakels war die „Uraufführung“ der neuen Rheinzaberner Hymne. Dicht gedrängt standen noch mehr Sänger als bei der Generalprobe vor der Bühne, auf der ein Teil der Begleitband ihren Platz gefunden hatte. Eine Bläsergruppe des Musikvereins „Lyra“ durfte bei einer echten Hymne auch nicht fehlen und vervollständigte den Sound. Janina Müller, Leiterin eines hiesigen Chores, dirigierte mit Gänsehaut und Elan das Ensemble, das alle im Museumshof, besonders die begeisterten Moderatoren, mitriss. „Diese Aufgabe habt ihr mit Bravour gelöst“, meinte Frank Jenschar schwer beeindruckt.

Fast 30 „Römer“ erschienen

Überwältigt waren er und das Radio-Team auch von fast 30 Kindern und Erwachsenen in römischen Gewändern, die aus dem Fundus des Terra-Sigillata-Museums stammten und damit ganz locker das Außenspiel für den Ort gewannen. Die Ortsbürgermeisterin Alexandra Hirsch, selbst als Römerin gewandet, konnte damit kurz vor 18 Uhr den Gewinn, ein hübsches Ortsschild in Empfang nehmen. Spontan nach dem Standort gefragt, musste sie erst einmal passen, aus den Reihen der Zuschauer kamen jedoch sofort gute Vorschläge, von denen sicher schnell einer umgesetzt wird.