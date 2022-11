Vergangenen Samstag fand in Bellheim eine Demonstration statt. Über diese Veranstaltung wurde in der „Germersheimer Rundschau“ am 14. November 2022 mit einem Artikel berichtet. Im Text „Demo mit Trommeln und Trillerpfeifen“ wurde aufgrund eines Fehlers der Redaktion das Zitat einer Warnung vor „rot-grünen Kriegstreibern“ und einer Forderung nach mehr Anstrengungen der Diplomatie, da man sonst Deutschland ruinieren würde, fälschlicherweise dem Regisseur und Historiker Alexander Tuschinksi aus Stuttgart zugeordnet. Alexander Tuschinksi hat diese Worte nicht geäußert. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.