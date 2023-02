Unter der Überschrift „Demo in Bellheim. Stoppt den Impfwahnsinn“ wird für den Fasnachtssonntag, 19. Februar, 11 Uhr, zu einer Demonstration aufgerufen. Treffpunkt ist an der Ecke Schul-/Schubertstraße. Benötigt würden unter anderem Trommler, Schilderträger und Spaziergänger. „Kommt gerne angezogen wie Ärzte“, heißt es auf dem Plakat weiter. Aber auch: „Keine parteibezogenen Plakate & Flyer!“ Verantwortlich zeichnet auf dem Plakat Barbara Kappesser. Die Polizei teilte auf Anfrage mit, dass eine Bellheimerin die Demonstration angemeldet hat. Zum Namen wurden keine Angaben gemacht. Über einen möglichen Zusammenhang kann man spekulieren. Ebenso über einen zu den Montagsspaziergängern, die seit über einem Jahr immer montagabends durch Bellheims Straßen spazieren, um gegen die inzwischen weitgehend aufgehobenen Corona-Auflagen im Allgemeinen und die Impfpflicht im Besonderen zu demonstrieren. Die Polizei erwartet an dem Tag, an dem der (inzwischen abgesagte) Fasnachtsumzug hätte stattfinden sollen, 500 bis 800 Demonstranten und will mit einem angemessenen Aufgebot an Einsatzkräften zusammen mit Vertretern des Ordnungsamtes und der Kreisverwaltung als Versammlungsbehörde vor Ort sein.