Der Sozialverband Deutschland (SoVD) warnt: Die Mittelschicht bricht weg, die Armut wächst, während die Reichen immer reicher werden. Vor diesem Hintergrund laden der Kreisverband der Partei Die Linke und die Linksjugend zu einer Versammlung mit Kundgebung und Infostand am Samstag, 29. Mai, 14 bis 17 Uhr, in Germersheim am Königsplatz ein. Kreisvorsitzender Benjamin Engelhardt: „Das Motto lautet: ’Für gute Bildung, Arbeit, Renten. Ein gutes Leben für alle’.“ Er weist Teilnehmer auf die geltenden Maßnahmen zum Infektionsschutz hin, wie medizinische oder FFP2-Maske und Abstand.