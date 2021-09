Die Pflegestützpunkte Rülzheim/ Bellheim sowie Germersheim/Lingenfeld bieten eine kurze Schulungsreihe für Angehörige von Menschen mit Demenz an. Durch die Versorgung der Erkrankten brechen soziale Kontakte der Pflegenden oft ab. Gleichzeitig besteht ein großes Informationsbedürfnis und der Wunsch nach Austauschmöglichkeiten mit anderen Betroffenen. Die Schulungsreihe „Begleitung im Andersland“ berücksichtigt diese Bedürfnisse, heißt es in der Ankündigung.

Unter der Leitung eines Dozententeams der Diplom-Gerontologin Reinhild Wörheide werden Informationen zum Verlauf der Demenz insbesondere im Hinblick auf diagnostische und therapeutische Maßnahmen, zum Umgang mit den besonderen Verhaltensweisen der Demenzkranken, zur Pflegeversicherung, zu rechtlichen Aspekten und zu Entlastungsmöglichkeiten vermittelt. Laut Reinhild Wörheide ist das Ziel der Schulungsreihe, den erheblichen Belastungen und der zunehmenden Isolation der Angehörigen entgegen zu wirken.

Eingeladen sind Angehörige von Menschen, die an Demenz erkrankt sind sowohl im Vorfeld von Pflegebedürftigkeit als auch bei bestehender Pflegebedürftigkeit. In einer überschaubaren, in sich geschlossenen Gruppe wird mit den Teilnehmer*innen ein Rahmen geschaffen, in dem Informationsvermittlung und entlastende Gespräche möglich werden. Die Teilnehmerzahl pro Kurs ist auf sechs Personen begrenzt.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Kursangebot ausschließlich online über Zoom stattfinden und beschränkt sich auf vier Termine: Mittwoch, 15. September, 22. September, 29. September und 6. Oktober.

Kurs A findet von 19 Uhr bis 20.15 Uhr und Kurs B von 20.30 Uhr bis 21.45 Uhr statt. Nach Ablauf des Kurses können mit der Referentin von Wörheide noch 14 Tage lang persönliche Fragen erörtert werden. Für die Teilnehmer ist die Schulungsreihe kostenfrei; sie wird finanziert von den Pflegekassen.

Kontakt

Anmeldungen bis spätestens 9. September bei: Stephanie Geiger und Rosa Pfirrmann, Pflegestützpunkt Rülzheim/Bellheim unter Telefon 07272 750342 oder stephanie.geiger@pflegestuetzpunkte-rlp.de. Sabine Stepp und Andrea Herrmann, Pflegestützpunkt Germersheim/ Lingenfeld unter Telefon 07272 7030932 (AB) oder andrea.herrmann@pflegestuetzpunkte-rlp.de.