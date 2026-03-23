Garanten für den hohen musikalischen Standard der drei Chöre innerhalb des MGV Eintracht 1860 Steinweiler seien die Chorleiterinnen Sabine Deutsch (CHORios), Maren Beiner (Singflöhe) und Dirigent Clemens Kerner (Männerchor). Das betonte der alte und neue Vereinsvorsitzende Joachim Lochbaum bei der Jahreshauptversammlung des Vereins, in dem derzeit rund 95 Sängerinnen und Sänger – ganz entgegen dem allgemeinen Trend – für eine gute Basis sorgen. Wiedergewählt wurden auch Margret Stanislawski als stellvertretende Vorsitzende, Rechner Matthias Krebs und Schriftführer Kurt Liginger. Der erweiterten Vorstandschaft gehören Volker Rinck, Martina Marz, Torsten Martz, Lukas Petschko, Ute Lau und Reinhard Klein an. Notenwarte sind Hartmut Fischer und Reinhard Klein (Männerchor), Martina Marz und Doris Herrmann (CHORios) und Katja Theuer, die die Singflöhe betreut.