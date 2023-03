Krimischriftstellerin Heidi Moor-Blank lässt zwar morden, findet das Schreiben aber ausgesprochen belebend. Vor allem im Kreis ihrer „mörderischen Schwestern“.

Lesen, nein, eher Worte und Buchstaben verschlingen, „vom Aufdruck der Müsli- und Milchpackungen bis zum „Auslesen„ der örtlichen Bücherei“ war schon ganz früh Heidi Moor-Blanks Leidenschaft. Aus der Vielleserin wurde später die Vielschreiberin; in der Schule waren es zunächst die guten, aber zu kurzen Aufsätze. Es folgten Tagebucheinträgen und Kindergeschichten. Seit vielen Jahren sind es nun ihre knackig-kurzen Krimis. Nach „Natürlicher Tod - ausgeschlossen“ (2011) und „Tatort Tastatur“ (2015) ist der dritte Band „kann Spuren von TOD enthalten“ gerade im Februar erschienen. Darin sind zwei Geschichten, die mit dem 1. Platz des Lotto-Kunstpreises im November 2022 prämiert wurden.

Eine weitere Würdigung für den Ideenreichtum der 64-jährigen Lustadterin, die von dieser Lust zu schreiben schwärmt, ja sogar das Schreiben von Tagebuch als Lebenshilfe beschwört. Es erspare sogar den Gang zum Psychiater, denn Schreiben schaffe Klarheit. „Wenn Ideen und Probleme im Kopf rumwabern, werden Fetzen im Hirn zu Worten und Sätzen“. In ihrer Familienzeit erkannte sie endlich den Segen flott auf der Maschine schreiben zu können, denn viele Detektivgeschichten begeisterten ihre Kinder. Noch immer ist Sohn Thomas ihr heftigster Kritiker, während Tochter Susanne ihre Liebe zu Worten als SWR-Reporterin einsetzt.

Viele Kurzkrimis, von böse bis skurril hat Heidi Moor-Blank schon veröffentlicht. Foto: Monika Bögelspacher

Den Detektivgeschichten folgten Krimis, wobei Heide Moor-Blank ihre Geistesblitze einfach kommen lässt, zum Beispiel bei Arbeiten wie Fenster putzen, oder bei den früheren längeren Radwege zum Arbeitsplatz nach Landau. Beim Ankommen in Landau war die Story bis zum Enttarnen des Bösewichts im Kopf und fertig für Schreibmaschine und PC, dessen Segen sie preist.

Eine Zeitungsnotiz, ein böser Mann, eine heftige Streiterei, nach solchen Gedankensplittern zu Abgründen hinter heiler Fassade schreibt die Autorin „fast alles, denn die Schwelle von wahren Geschichten zu bösen Krimis ist nicht groß. Recht schnell wird es manchmal im Leben böse, blutig, skurril, lustig oder makaber. Manchmal wird gemordet, manchmal sieht es auch nur so aus - die Täter sind querbeet. Alte, Junge, Männer, Frauen. Es gibt Stalking, Eifersucht, Verzweiflung, Berechnung - alles drin!“

Diese Schnelle funktioniere nur bei Kurzgeschichten, die bedauerlicherweise weit weniger als Bücher gelesen werden, sagt sie. Doch ein Buch zu schreiben bleibe durchaus noch eine Vision für den Ruhestand, verrät Moor-Blank, auch wenn es erheblich mehr Aufwand bedeute.

Hier schätzt sie als perfektes Netzwerk für ihre Arbeit und alle Fragen rund um Kriminalliteratur ihre „mörderischen Schwestern“. In diesem Verein zur Förderung von Krimis von Frauen gibt es nützlichen Austausch von Informationen und Unterstützung in jedem Feld, vom Schreiben bis zur Vermarktung. Nicht zuletzt weil Frauen bei Verlagen immer noch gegenüber Männern benachteiligt seien. Dagegen lobt Heidi Moor-Blank die kollegiale solidarische Atmosphäre, von Tipps und gegenseitigen Lektorendiensten, bis zu Expertinnenwissen bei juristischen oder kriminologischen Fragen. Auch sind in Zusammenarbeit der „mörderischen Schwestern“ Bücher mit gemeinsamen Texten (Anthologien) erfolgreich erschienen, so „Pfälzisch kriminelle Weihnacht“, bei der auf heimeligen Weihnachtsmärkten zwischen Glühwein- und Gutselstand unfriedliche Ereignisse lauern.

Ganz nah an der Passion Schreiben liegt auch Heidi Moor-Blanks Begeisterung für das Theaterspielen. Für die „Kleinen Bühne Landau“ verantwortet sie die Werbung und das Programmheft, und ihr kurzes Theaterstück „Romeo und Julia Backstage“ wurde bereits aufgeführt. Auch als Schauspielerin agierte sie bereits mehrfach. „Schon recht jung spielte ich bei Bedarf oft ’die komische Alte’, das liegt wohl an meiner Größe“, lacht sie und verrät, dass sie für ihre Traumrolle in „Der Besuch der alten Dame“ sogar bereits wäre, den ewig langen Text der tragischen Komödie von Friedrich Dürrenmatt auswendig zu lernen.

Info

Das neue Buch „kann Spuren von TOD enthalten“ ist seit Februar im Buchhandel erhältlich.