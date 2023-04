Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wochenlanges Lernen in den eigenen vier Wänden hat in Familien Konflikte und nervenaufreibende Szenen heraufbeschwört. Die Lerntherapeutin Frauke Schüler-Bredt spricht an zwei Abenden über das „Drama Homeschooling“ und gibt Tipps, wie Schüler zuhause unterstützt werden können.

Eigentlich sei „Homeschooling“ gar nicht das richtige Wort, sagt Frauke Schüler-Bredt. „Beim Homeschooling treffen Eltern eine bewusste Entscheidung, den