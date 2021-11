Michael Diener, Dekan im Kirchenbezirk Germersheim, ist wieder in den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt worden. Der 59-Jährige gebürtige Pirmasenser erhielt bei der digital tagenden EKD-Synode am Dienstag die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit der Delegierten. Diener ist seit September Dekan in Germersheim. Zuvor war er zwölf Jahre Präses des pietistisch-evangelikal geprägten Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes. Von 2015 bis 2021 war er zudem berufenes Mitglied der EKD-Synode und bereits Mitglied des Rates der EKD. Der Rat hat 15 Mitglieder.