Das Dekansamt ist kein Neuland für ihn, die Pfalz schon gar nicht: Michael Diener ist in Pirmasens aufgewachsen und war als Chef eines freien Werks in der evangelischen Kirche jahrelang in Kassel. Jetzt ist er zurück in der Pfalz. Frömmigkeit und Pluralität spielten an allen Stationen des Germersheimer Dekans eine wichtige Rolle.

Im September hat der 58-Jährige mit seiner Frau Eveline und Hund Trufa die ehemalige Kommandatur in Germersheim, die Residenz des Dekanats, bezogen. Koffer und Kisten sind ausgepackt. „Jetzt