Mehrere Wohnungen in einem Gebäudekomplex an der Marktstraße in Wörth mussten am Freitagabend evakuiert werden. Am späten Nachmittag wurde die Feuerwehr wegen Rauchentwicklung auf einem Dach an das kleine Einkaufszentrum alarmiert. Bei der Erkundung von Gebäude und Wohnungen wurde festgestellt, dass kein Zimmerbrand vorliegt, aber die Dehnfuge zwischen zwei Gebäudeteilen in Brand geraten war. Offene Flammen oder eine größere Rauchentwicklung waren nicht zu sehen. Am Gebäude fanden in letzter Zeit Renovierungsarbeiten an Fassade und Dach statt. Laut Informationen der RHEINPFALZ sollen Schweißarbeiten ursächlich für den Brand sein. Die Feuerwehr öffnete die Dehnfuge und entfernte mehrere Platten und die neue Dämmung zum Löschen. Die Bewohner der angrenzenden Wohnungen wurden laut Einsatzleiter Jürgen Stephany evakuiert. Ein Feuerwehrmann habe sich dabei leicht verletzt – nichts Dramatisches, wie Stephany betont. Unterstützung wurde bei der Berufsfeuerwehr Karlsruhe angefragt. „Einfach weil sie Erfahrung mit Dehnfugenbränden haben“, erklärt Stephany die länderübergreifende Zusammenarbeit bei diesem Einsatz. „Wir haben ein gutes Netzwerk zu den Kollegen in Karlsruhe.“ Die Berufsfeuerwehr war mit Stangen und Spezialwerkzeug am Arbeiten.

Durch die Löscharbeiten drang Wasser in eine ebenerdig gelegene Apotheke. Hier musste der Strom abgestellt werden. Am späten Abend war die Fußgängerzone, an der die Eingänge der meist kleinen Geschäfte liegen, von der Polizei gesperrt worden. Auch nach 21 Uhr war die Feuerwehr noch auf dem Dach zu Gange. Vor Ort auch Rettungsdienst und Feuerwehr. Die betroffenen Bewohner kamen erstmal bei Verwandten und Freunden unter; für eine Familie wurde eine andere Lösung gefunden, war zu hören. Inwieweit die Wohnen betroffen sind, wird sich erst noch zeigen. Die Feuerwehr war guter Dinge, dass zumindest die Löscharbeiten noch am Freitag beendet werden können.