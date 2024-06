Die Verbandsgemeinde hat an mehreren Standorten automatisierte externe Defibrillator (AED), kurz „Defi“ genannt, installiert.

Bereits ab 2021 wurde daran gearbeitet, das bestehende AED-Netz auszubauen und Versammlungsstätten in den Gemeinden mit einem Defibrillator auszustatten. Denn je schneller ein solches Gerät bei einer Wiederbelebung eingesetzt wird, desto höher sind bei bestimmten lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen die Chancen, das Herz wieder zum Schlagen zu bringen und somit dem Patienten das Leben zu retten.

Mit einer Sprachanleitung werden alle nötigen Schritte angesagt. Die Geräte können von Laien sicher angewendet werden, da eine Fehlbedienung faktisch ausgeschlossen wäre, teilt die Verwaltung mit. Die neu angeschafften Geräte verfügen zudem über ein Feedbacksystem, das dem Anwender in Echtzeit sagt, ob er zum Beispiel fester drücken soll oder die Wiederbelebung so gut ist.

Die Verbandsgemeinde verfügt über ein Trainings-AED, mit dem ein echter Elektroschock an einer Puppe ohne Risiko trainiert werden kann. Seit einem medizinischen Notfall in Kuhardt wurden etwa 160 Personen im Umgang mit dem AED unterwiesen. Im Rathaus in Rülzheim sind es bereits mehr als die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch die Bürgermeister und einige Mitglieder der Ausschüsse übten bereits kräftig. Ziel ist es, dass immer jemand in der Halle oder dem Gebäude ist, der das Gerät bedienen kann.

Der überwiegende Teil der Geräte ist rund um die Uhr verfügbar. Somit können sie im Notfall von den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Mobilen Rettern oder First Respondern benutzt werden. Sie werden über das Internet überwacht. Die Kosten dafür belaufen sich pro Standort und Einheit auf 2800 Euro.

Die Standorte

Rülzheim: Rathaus, Kulturzentrum CKK, Festwiesenhaus, Alla-Hopp-Anlage, Streichelzoo, Tennisanlage, Grundschule, IGS-Turnhalle, Gruppenkläranlage, Einsatzleitwagen der Feuerwehr, Atemschutz-Trainingsstrecke der Feuerwehr, Dampfnudel, Strandbad, Kita Villa Zauberwald, Multifunktionsgebäude; Hördt: Schulturnhalle, Forsthaus; Leimersheim: Bürgerhaus, Grundschule, Kulturkreishalle; Kuhardt: Gemeindehaus und Grundschule.