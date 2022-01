Zwei Strafanzeigen sind die Bilanz einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Polizei sah an einem Auto, das in der August-Keiler-Straße unterwegs war, ein defektes Rücklicht. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der 41-jährige Fahrer aus Germersheim nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Schließlich räumte der Mann gegenüber den Beamten ein, keinen Führerschein zu besitzen. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Führerschein und die Frau, von der er sich das Auto geliehen haben will, muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen. Außerdem ist da noch das defekte Rücklicht.