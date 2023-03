Dass die Trinkwasserleitung zu Schwimmbad, Tennishalle und Tennisverein erneuert werden muss, darüber hat Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) den Gemeinderat bereits im Dezember 2021 informiert. Nun soll es geschehen.

Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, nicht nur das defekte Teilstück zu ersetzen, sondern gleich die komplette, ab 1960 verlegte Asbestzementleitung. Die voraussichtlichen Kosten von etwa 100.000 Euro teilen sich Orts- und Verbandsgemeinde hälftig, da beide die Leitung nutzen.

Diese verläuft laut Sitzungsvorlage, ausgehend von der Obermühlstraße, teilweise entlang des Spiegelbachs nach Norden, um sich dann in die drei Äste Schwimmbad, Tennishalle und Tennisverein aufzuteilen.

In der jüngeren Vergangenheit sei es insbesondere an dem Teilstück entlang des Spiegelbachs unter anderem wegen Untergrundveränderungen zu mehreren Rohrbrüchen und hohen Kosten gekommen. Nicht zuletzt, um die Versorgungssicherheit des Schwimmbads zu gewährleisten, soll die Reparatur nun angegangen werden. Zumal, so Gärtner, „das Schwimmbad dieses Jahr wohl eh nicht mehr öffnet“.

Das zu sanierende Bellheimer Freibad ist nach zwei Wasserrohrbrüchen im vergangenen Jahr bis auf weiteres geschlossen worden. Die Arbeiten sollen jetzt zwar anfangen, aber ob sie auch rechtzeitig zum Abschluss gebracht werden? Das konnte zuletzt auch Verbandsbürgermeister Gerald Job (FWG) nicht garantieren.