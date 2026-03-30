Nicht nur der Bahnübergang am Kandeler Bahnhof wird derzeit von insgesamt vier Posten gesichert, die eine Kette über die Straße spannen, wenn sich ein Zug nähert. „Auch die Bahnübergänge in Rohrbach, Insheim und Steinweiler werden momentan durch Bahnübergangsposten gesichert“, teilte ein Bahnsprecher am Montag auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Grund für die Nachfrage waren Hinweise von RHEINPFALZ-Lesern.

Ende der vergangenen Woche hatte der Sprecher im Zusammenhang mit Kandel noch erklärt, dass ihm keine weiteren defekte Bahnübergänge in der Region bekannt seien. Der Grund dafür, dass Mitarbeiter die Bahnübergänge in Steinweiler, Rohrbach und Insheim sichern, sei der Unfall am Bahnübergang Insheim, so der Bahnsprecher. Dabei wurden Teile der Bahnübergangstechnik an der Strecke beschädigt. „Die Arbeiten zur Instandsetzung laufen bereits. Bis die technische Sicherung an den Bahnübergängen wieder in Betrieb genommen werden kann, erfolgt die Sicherung durch Bahnübergangsposten“, so der Bahnsprecher.