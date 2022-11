Welche beruflichen Möglichkeiten verbergen sich hinter den Begriffen „industrial, electronicmanufacturing oder automotive“? Antworten darauf gibt es beim ersten Tag der Ausbildung zu dem DBK am Samstag einlädt. Die David + Baader GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit mehr als 700 Mitarbeitenden weltweit, das in Kandel gegründet wurde und vor zehn Jahren nach Rülzheim an seinen neuen Standort umgezogen ist. Neben Produktionsvorführungen besteht die Möglichkeit einer interaktiven Staplerfahrt oder mit einem VR Motionsimulator eine interaktive Autofahrt zu unternehmen. Eine Anmeldung ist über die Homepage https://www.de.dbk-group.com möglich. Der Tag der Ausbildung findet zwischen 10 Uhr und 14 Uhr statt.