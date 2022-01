Dr. Andreas Stratmann, bisher technischer Geschäftsführer der DBK David + Baader GmbH mit Sitz in Rülzheim, wird zum 1. Februar 2022 Alleingeschäftsführer/CEO des Unternehmens. Der bisherige kaufmännische Geschäftsführers Ralph Hock wird nach Unternehmensangaben auf eigenen Wunsch das Unternehmen zum gleichen Zeitpunkt verlassen.

Gesellschafter und Beirat danken Ralph Hock für „sein mehr als 20-jähriges erfolgreiches Engagement in der Unternehmensgruppe“ und wünschen ihm „beruflich wie persönlich alles Gute“. Andreas Stratmann wünschen sie „weiterhin eine glückliche Hand und die erfolgreiche Fortentwicklung des 75-jährigen Unternehmens“.

Die DBK David + Baader GmbH ist die Muttergesellschaft der DBK Gruppe. Sie ist ein mittelständisches Traditionsunternehmen mit zehn Produktions- und Vertriebsstandorten in Europa, Asien und den USA. 760 Mitarbeitende entwickeln und fertigen individuelle Lösungen in den Bereichen Elektrowärme, Klimatisierung und Elektronik für Anwendungen in der Automobil- und Elektrotechnikindustrie. Die DBK Gruppe erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von mehr als 145 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.dbk-group.com.