Am Montag ist keine Schule mehr, die Ferien sind gestartet. Damit fragen sich alle, die dieses Jahr nicht in den Urlaub fahren, wie bei uns das Wetter bis 14. August wird? Bleibt es unbeständig oder wird es am Ende ein Supersommer?

Ab Montag wird es wahrscheinlich erst mal mit 23 Grad etwas kühler oder sogar noch darunter. Ab der Wochenmitte aber gehen die Temperaturen wohl wieder aufwärts. Genau weiß man das noch nicht.