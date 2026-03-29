Der Datenschutzbeauftragte des Landkreises hat jüngst seinen Bericht vorgelegt. Darin weiß er auch von zwei schwerwiegenden Vorfällen zu berichten.

Insgesamt sechs Datenpannen seien im Jahr 2025 bekannt geworden. Das schreibt der Datenschutzbeauftragte des Landkreises, Sven Assmann, in seinem Bericht. Die bekannteste davon ist wohl der Hackerangriff auf die kreiseigenen Schulen. Der Angriff erfolgte allerdings ja nicht auf Server des Kreises, sondern des Dienstleisters TopAct. Auch andere Schulen, zum Beispiel in Speyer, waren betroffen. Zwischenzeitlich seien die Systeme der Schulen im Kreis Germersheim besser gesichert, lautet die Einschätzung des Datenschutzbeauftragten, die Server seien mittels Sicherungskopien wiederhergestellt. Es sei jedoch festzustellen, dass „der Ablauf und die Geschwindigkeit in dem Fall“ stark verbesserungswürdig seien.

Noch ein weiterer Angriff war potenziell schwerwiegender Natur: Bei der Tochtergesellschaft Industriepark Wörth war ein Phishing-Angriff erfolgreich. Das bedeutet, es war nicht die hauseigene Software der Kreisverwaltung, sondern die des Industrieparks betroffen. Der Angriff sei Mitte Dezember 2025 entdeckt worden, teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage mit. Ein Geldinstitut habe eine auffällige Zahlung bemerkt und darauf hingewiesen. Daraufhin seien alle Konten gesperrt und der Vorfall an die Polizei übergeben worden. Davon seien jedoch nur die Konten des Industrieparks betroffen gewesen. Der Datenschutzbeauftragte hat den Vorfall vorsorglich gemeldet. Derzeit laufe ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft.

Vier weitere Datenpannen hatten, so das Ergebnis einer Prüfung, nur ein geringes Risiko und wurden entsprechend auch nicht gemeldet.