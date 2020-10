„Bereits am 5. Dezember 2019 wurde der Kooperationsvertrag zum Breitbandausbau zwischen der Deutschen Telekom und dem Landkreis Germersheim unterzeichnet, nun geht es im Landkreis Germersheim weiter mit dem Breitbandausbau“, berichtet Landrat Fritz Brechtel (CDU). In einem weiteren Schritt werden demnächst die Immobilieneigentümer angeschrieben und auf die Möglichkeiten der Anbindung hingewiesen. Brechtel: „Und noch vor Jahresende wird der Baustart in der ersten Gemeinde stattfinden.“

Das Projekt umfasst die Glasfaserversorgung von rund 1200 bislang unterversorgten Anschlüssen in 16 Gemeinden des Landkreises, darunter etwa 330 Unternehmen und 30 Schulen. Durch die geplante FFTH-Versorgung (Fibre To The Home), bei der das Glasfaserkabel bis ins Gebäude verlegt wird, können in Zukunft Internet-Geschwindigkeiten im Gigabereich angeboten werden.

Voraussetzung dafür ist, dass die Immobilieneigentümer mit der Deutschen Telekom einen Herstellungsauftrag zum kostenlosen Anschluss des Hauses beziehungsweise des Firmengebäudes schließen.