Bei uns beginnt der Frühling, in Kirgisistan wird Neujahr gefeiert, unter anderem mit dem Wurf von Ziegenkadavern. RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Melinda Nill lebt dort zurzeit und hat mitgefeiert.

Für uns ist der 21. März Tag des Frühlingsanfangs – in den meisten Staaten Zentralasiens wird an diesem Tag Nooruz gefeiert, das Neujahrsfest und der Beginn des Frühlings. Je nach Land unterscheiden sich die damit verbundenen Traditionen, in einigen Regionen nimmt es eine weit größere Rolle ein als andernorts. Dieses Jahr hatte ich die Gelegenheit, im Zuge meines Aufenthalts in Kirgisistan an den dortigen Feierlichkeiten teilzunehmen.

Hier nimmt Nooruz eine sehr wichtige Rolle ein, seit Wochen schon wurden seitens der Schüler und Kollegen in den Schulen Vorfreude auf das Fest geschürt – besonders in den Dörfern wird das Fest ausgiebig gefeiert. Umso glücklicher war ich natürlich über die Einladung zu einer Rundfahrt durch die Dörfer um die Kleinstadt Kara-Balta herum, um dort den Feierlichkeiten beizuwohnen. Aufgrund der Kälte, begannen diese später als sonst üblich, so dass wir vom ersten Schauplatz aus gleich weiter nach Kum-Aryk fuhren – einem Dorf etwas südwestlich von Kara-Balta. Auch in Kum-Aryk waren die Vorbereitungen noch im Gange. So hatten wir die Gelegenheit, dem Aufbau der Zelte und dem Schmücken der traditionell kirgisischen Jurten beizuwohnen. Seitens der Gastgeber wurden wir sehr freundlich aufgenommen und stets eingeladen, uns das Innere der kunstvoll geschmückten Jurten anzusehen.

Ziegenkadaver wird geworfen

Später, im Verlauf des Festes, würde es auch einen Wettbewerb um die schönste Jurte geben, wie uns seitens des Veranstalters erklärt wurde. Auch gäbe es Pferdespiele, darunter das traditionelle, in Kirgisistan sehr beliebte Kök Börü, bei dem ein Ziegenkadaver ins gegnerische Tor geworfen werden muss. Seinen Ursprung fand das Spiel darin, dass die Männer der damals nomadisch lebenden Stämme nach der erfolgreichen Jagd auf einen Wolf, der die Herden terrorisierte, versuchten, den Kadaver als erster zu ergattern und in die Hütte des Ältesten zu werfen, um dann einen Preis zu erhalten.

Doch auch in Kum-Aryk hatte das Fest noch nicht begonnen, weshalb wir weiterfuhren und uns in einer nahe gelegenen Kleinstadt die Feierlichkeiten ansahen. Obwohl nicht allzu weit entfernt, sah es dort bereits ganz anders aus als noch in Kum-Aryk: Anstatt auf einer großen, weitläufigen Wiese nahe der hohen, schneebedeckten Berge feierten wir auf einem öffentlichen Platz. Anders als in Kum-Aryk gab es weder reich geschmückte Jurten noch Pferde, die von ihren Reitern durch die Menschenmenge bugsiert wurden. Dafür war die große Bühne bereits vorbereitet und wir wohnten einem der Konzerte bei.

Minderheiten leben friedlich zusammen

Dennoch blieben wir nicht allzu lange und machten uns gegen Mittag auf den Weg in ein weiteres Dorf. Diesmal dauerte die Fahrt etwas länger, wir begaben uns in den äußersten Norden des Landes, nahe der kasachischen Grenze. Vom dortigen Festplatz aus war diese sogar zu sehen – eine Reihe von Erdhügeln und ein langer Zaun entlang des Horizonts. Dennoch tut diese Grenze dem keinen Abbruch, dass Kirgisen und Kasachen einander freundlich gesinnt sind und sich sogar als Brüder bezeichnen. Während mir das zuvor schon bekannt gewesen war, wurde uns das auch hier Mal um Mal versichert. Zeuge davon war jedoch vor allem, dass im Dorf beide Gemeinschaften friedlich zusammenlebten – ebenso wie tadschikische, russische und weitere Minderheiten.

Besuch von Ausländern gab es selten; abgesehen von uns waren nur einmal Amerikaner dort gewesen. Anstelle von Misstrauen war die Freude groß und wir wurden gleich gebeten, uns an eine der Tafeln zu setzen und am Festessen teilzunehmen. Auch wenn ich bereits zuvor Zeuge der kirgisischen Gastfreundschaft werden durfte, war ich überrascht, dass wir gleich so freundlich und bereitwillig empfangen wurden. Wie bei jeder kirgisischen Feier gab es reichlich zu essen: Zur Vorspeise erst Suppe, Brot und Borsook – frittierte Teigstückchen. Danach wurden wir aufgefordert, uns so viel von den eingelegten Salate zu nehmen wie wir wollen, bevor wir zum Hauptgang übergingen – Plov, ein traditionelles Gericht, das in ganz Zentralasien und darüber hinaus verbreitet ist. Grundlage sind immer Fleisch, Reis und Gemüse – in Kirgisistan häufig Karotten, doch das Rezept variiert je nach Land, Region und teils sogar je nach Haushalt.

Pferdespiele mit Küssen und Schlägen

Schon während des Essens hatten wir Gelegenheit, dem Programm beizuwohnen: Anfangs gab es traditionell kirgisische und kasachische Tänze, dicht gefolgt von einem Wettrennen und Ringen. Später gab es auch hier traditionelle Pferdespiele – jedoch nicht Kök Börü, sondern Kyz Kumay, bei dem je eine Frau und ein Mann abwechselnd versuchten, einander zu Pferd einzuholen. Gelang es ihm, durfte er sie küssen; gelang es ihr, durfte sie ihn mit der Pferdepeitsche schlagen.

Da man immer gehen soll, wenn es am schönsten ist, verließen wir das Dorf und die Feierlichkeiten gegen Nachmittag, um den Rückweg ins knapp anderthalb Stunden entfernte Kara-Balta anzutreten. Dort wurden wir zur Feier des Tages noch zum Abendessen eingeladen und stießen gemeinsam auf den kommenden Frühling und das neue Jahr an.

Auch nach Ende unseres Besuchs war ich beeindruckt von der Gastfreundschaft all derjenigen, die uns bereitwillig in den Dörfern empfangen und an den Feierlichkeiten haben teilnehmen lassen. Aufgrund der Abgeschiedenheit dieser Orte war ich fälschlicherweise davon ausgegangen, man würde uns vielleicht mit Misstrauen oder Argwohn begegnen – doch stattdessen wurden wir zum Essen eingeladen, an der Tafel aufgenommen wie Ehrengäste und sogar herumgeführt.

Auf meine Frage hin, ob ich Fotos machen durfte, wurde mir sofort zugesichert, dass sich jeder freuen würde, vor der Kamera zu stehen und ich mich nicht scheuen sollte, zu fragen. Und einerseits ist Kirgisistan, ebenso wie andere asiatische Länder, natürlich für seine Gastfreundschaft bekannt; doch andererseits steht genau dieser Wert auch ganz im Sinne des Nooruz-Festes. Es symbolisiert den Neuanfang, Ehrlichkeit und Frieden – Werte, die heute vielleicht wichtiger und bedeutender sind denn je.