Wieder ändern sich die Regeln für den Landkreis. Hier sind einige Vorgaben aus der Allgemeinverfügung vom 19. März 2021.

Friseure, Optiker, Hörgeräteakustiker, Fußpflege, Podologie, Physio-, Ergo-, und Logotherapie, Reha-Sport und Funktionstraining dürfen ihre Dienstleistungen – unter Einhaltung der Maskenpflicht – weiter anbieten. Auch bei Friseuren müssen vorher Termine vereinbart werden, „das Bartschneiden ist untersagt“.

Verboten sind jedoch Angebote von Kosmetikstudios, Wellnessmassagesalons, Tattoo- oder Piercing Studios und ähnliche Einrichtungen, wenn dort kein Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann. „Erlaubt sind ausschließlich Dienstleistungen zu medizinischen und hygienischen Zwecken.“

Training und Wettkampf im Amateur- und Freizeitsport in Mannschaftssportarten und im Kontaktsport sind untersagt. Die sportliche Betätigung im Amateur- und Freizeitsport in Einzelsportarten auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ist nur im Freien und nur alleine, zu zweit oder mit Personen, die dem eigenen Hausstand angehören, zulässig.

Geöffnet bleiben Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Getränkemärkte, Drogerien, Babyfachmärkte, Wochenmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Reformhäuser, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf, Buchhandlungen, Baumärkte, Tierbedarfsmärkte und Futtermittelmärkte, Großhandel, Blumenfachgeschäfte, Gärtnereien, Gartenbaubetriebe, Gartenbaumärkte.

Im übrigen Handel dürfen nur Einzeltermine vergeben werden, „bei denen ausschließlich Personen, die demselben Hausstand angehören, zeitgleich Zutritt zu der Einrichtung gewährt wird.“ Zwischen diesen Terminen müssen 15 Minuten Pause liegen.

Die Maskenpflicht gilt von 5 bis 22 Uhr an verschiedenen Stellen im Kreis. Darunter sind alle Kinderspielplätze, das Rheinvorland und die Rheinpromenade zwischen Germersheim und Sondernheim, die Fähranlagestellen in Leimersheim und Neuburg, der Bürgerpark Wörth und die Freifläche rund um das Bürgerhaus Jockgrim.

Die ganze Allgemeinverfügung findet sich im Netz unter www.kreis-germersheim.de/coronavirus