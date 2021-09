Am Montagmorgen kontrollierte die Polizei den Verkehr in der Germersheimer Rheinbrückenstraße. Dabei wurden zwei Autofahrer mit dem Handy am Ohr erwischt. Drei weitere Fahrzeuge hatten technische Mängel. Auch ein getuntes Fahrzeug ging den Beamten ins Netz und wurde aus dem Verkehr gezogen. Gegen einen 26-jährigen Beifahrer bestand ein Haftbefehl, der nach Bezahlung der noch offenen Geldsumme abgewandt werden konnte.