WESTHEIM. Zum ersten Mal hat es in diesen Herbstferien ein Ferienprogramm für die Westheimer Grundschüler gegeben. Das freute Kinder und auch Eltern, musste der Schülerhort doch erst im Mai aus Platzgründen schließen.

Die Leitung des Ferienprogramms übernahm Markus Schenk, der im Rest des Jahres als Schulsozialarbeiter in der Westheimer Grundschule arbeitet. „Ich kenne die Kinder und die Eltern gut, bin auch selbst im Dorf aufgewachsen“, sagt Schenk. Die Planung musste schnell gehen: erst rund zwei Wochen vor Beginn der Ferien kam das grüne Licht von der Verbandsgemeinde.

Schenk nutzte die Zeit gut, stellte für die Kinder ein buntes Programm zusammen. Und holte dabei auch das Dorf mit ins Boot. Die Kinder durften bei einem Bauern, im Dorfladen und bei der Feuerwehr hinter die Kulissen schauen. Auch eine Schnitzeljagd durch Westheim und ein Ausflug in den Wald standen auf dem Programm. An anderen Tagen ging es etwas weiter von der Heimat weg: „Wir haben mit den Kleinen auch Zug- und Busfahren geübt, waren in Rülzheim auf der Straußenfarm und im Streichelzoo, und im Landauer Reptilium“, berichtet Schenk. Der Freitag war der einzige Tag, den die Kinder in der Schule verbracht haben. Basteltag war angesagt. Kurz vor Halloween hieß es Kürbisse schnitzen. Das Material dafür wurden von einem Westheimer Landwirt gespendet.

Ferienbetreuung soll regelmäßig stattfinden

Schenks Fazit fällt durchweg positiv aus. Genug Nachfrage war allemal da. Noch bevor das Projekt in trockenen Tüchern war, gab es bereits zehn Anmeldungen für insgesamt 14 Plätze. Die Eigenbeteiligung lag bei 100 Euro pro Kind. Zur Finanzierung hat auch die Gemeinde etwas beigetragen. Markus Schenk würde gerne schon die nächste Freizeit planen, diesmal mit etwas mehr Vorlaufzeit. Einige neue Ausflugsziele in und außerhalb von Westheim hat er bereits im Hinterkopf. „Wir würden gerne eine Woche in den Osterferien machen und zwei bis drei in den Sommerferien“, so der Westheimer. Die Entscheidung, ob die Ferienbetreuung nun regelmäßig stattfinden kann, obliege aber der Verbandsgemeinde. Die muss die Kosten erst noch in den nächsten Haushalt unterbringen, bevor es offiziell weiter gehen kann.